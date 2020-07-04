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Davutoğlu'na küfreden meczup için bir yıl sonra işlem

Sosyal medyada muhalefet partilerini hedef alan küfür ve ağır hakaretlere yıllardır göz yuman iktidar partisi yetkilileri işin ucu kendilerine dokununca aymazlığa son verdi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 17:16
Davutoğlu'na küfreden meczup için bir yıl sonra işlem

Davutoğlu'na küfreden meczup için bir yıl sonra işlem

AK Parti muhaliflerini yıllardır ağır küfür ve hakaret dolu mesajlarla sosyal medyada yıllardır linç kampanyası yürüten meczup için iktidar gecikmeli ve gönülsüz de olsa harekete geçti. Küfür ve hakaret dolu saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde yeşil noktalı iktidar yandaşlarının da aynı kampanyaların bir parçası haline geldiğini farkeden iktidar, geçmişte bu tür saldırılarda adı geçen sosyal medya kullanıcıları için işlem yapmaya başladı.

DAVUTOĞLU VE SARE HANIM'I HEDEF ALMIŞLARDI

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'na yönelik Twitter'da bir kullanıcının geçen sene yaptığı çirkin paylaşım yeniden gündeme geldi. Kısa sürede tepki toplayan paylaşımın ardından söz konusu kullanıcının kimliğinin tespit edildiği belirtildi

TEPKİLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Siyasetçilere ve siyasetçilerin eşlerine yönelik Twitter'daki çirkin ifadeler tepki topluyor. Sosyal medyaya yönelik düzenleme tartışılırken bu saldırılar da gündeme getiriliyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da 19 Ağustos 2019'da maruz kaldığı çirkin saldırı bugün Twitter'da yeniden gündem oldu. Davutoğlu'na ve eşine galiz küfürlerle saldıran kullanıcı büyük tepki topladı.

Habertürk yazarları Sevilay Yılman ve Kübra Par da tepkilerini Twitter'da dile getirdi. Sevilay Yılman, "Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili bu aşağılık tweet eski ama paylaşan alçak hala aktif! Neden böyle bir tweet atan insan müsveddesi için bugüne kadar bir yaptırım uygulanmadı? Ve neden bu alçak hala burada!" diye yazdı.

Kübra Par da "Yeter artık, Başak Demirtaş ve Esra Albayrak’tan sonra şimdi de Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu’na dil uzatıyorlar. Bu alçaklığa bir son verin artık! Derhal hakkında işlem yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Avukat Ahmet Başçı, paylaşımı yapan kullanıcının kimliğinin tespit edildiğini belirterek "En ağır ve emsal olacak cezayı alması için hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün de "Bu ve benzeri ahlak yoksunu troller hangi delikte saklanırsa saklansınlar, onları bulup adalet önüne çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadelere tepki gösteren Davutoğlu, "Sayın Esra Albayrak’a ve yeni doğan bebeğine yönelik sosyal medyada paylaşılan çirkin ifadeleri şiddetle kınıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi kadın onuru ve aile kutsalımızdır, dokunulamaz" demişti.

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