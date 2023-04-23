Davutoğlu'ndan 15 Mayıs sabahı Bahçeli, Erdoğan'ı bırakacak
Türkiye seçimlere hazırlanıyor. 20 gün sonra vatandaş son sözü söyleyecek. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın, Bahçeli için 'aile nedir bilmez' ifadelerinin de yer aldığı bir video paylaştı. Davutoğlu, "15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan'ı ortada bırakacak" dedi.
15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan'ı ortada bırakacak. Ve şu sloganı söyleyecek: "Ben yapmadım o yaptı!" pic.twitter.com/2WITbP22kA— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) April 23, 2023
'BEN YAPMADIM O YAPTI'
Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "MHP'nin başındaki beyefendi, aile nedir bilmez..." ifadelerinin de yer aldığı video paylaşımına "15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan'ı ortada bırakacak. Ve şu sloganı söyleyecek: Ben yapmadım o yaptı!" notunu ekledi.