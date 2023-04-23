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Davutoğlu'ndan 15 Mayıs sabahı Bahçeli, Erdoğan'ı bırakacak

Seçimlere 20 gün kala siyasi arenada tartışmalarda eski defterler açılıyor. Bahçeli'nin Türkiye'yi erken seçimlere götürdüğü süreçlere atıfta bulunan Davutoğlu'ndan Bahçeli yorumu; 'Ben yapmadım o yaptı' diyecek.

23 Nisan 2023 Pazar 23:45
Davutoğlu'ndan 15 Mayıs sabahı Bahçeli, Erdoğan'ı bırakacak

Davutoğlu'ndan 15 Mayıs sabahı Bahçeli, Erdoğan'ı bırakacak

Türkiye seçimlere hazırlanıyor. 20 gün sonra vatandaş son sözü söyleyecek. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın, Bahçeli için 'aile nedir bilmez' ifadelerinin de yer aldığı bir video paylaştı. Davutoğlu, "15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan'ı ortada bırakacak" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gödnermede bulunduğu bir video paylaştı.

'BEN YAPMADIM O YAPTI'

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "MHP'nin başındaki beyefendi, aile nedir bilmez..." ifadelerinin de yer aldığı video paylaşımına "15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan'ı ortada bırakacak. Ve şu sloganı söyleyecek: Ben yapmadım o yaptı!" notunu ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet DavutoğluGelecek PartisiDavutoğlu
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