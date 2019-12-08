Davutoğlu'nun ekibine iş dünyasından ilk transfer!



AKP'den ayrıldıktan sonra yeni parti kurmak için hazırlıklarını tamamlayan Ahmet Davutoğlu'nun ekibine iş dünyasından ilk önemli transfer. ASİAD Başkanı ve Başaranlar Holding kurucusu Ömer Faruk Başaran, Davutoğlu'nun ekibine katıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu Ahmet Davutoğlu, kurucular kurulu üyeleriyle Bolu Büyük Abant Oteli'nde gerçekleşen kampın ardından Davutoğlu ekibine yeni katılımlar oldu.



Avrasya Sanayi ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, hafta sonu kampa katıldı ve Ahmet Davutoğlu' nun partiye katılma teklifini kabul etti.

Yoğun bir ilginin olduğu toplantıda teşkilat yapılanması tamamlanan partinin, tüm illerde oluşturulan isim havuzlarından çalışmak isteyenlerle görüşmeler ve atamalar yapıldı.

Bir hafta içinde partinin kurulacağı, Ankara' da genel merkez ve İstanbul' da il başkanlığı binalarının tutulduğu gelen haberler arasında.