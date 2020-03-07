Davutoğlu paniği | Çavuşoğlu programını iptal etti, belediye çöp kamyonlarını gönderdi



Konya'da Ahmet Davutoğlu paniği | Belediye çöp kamyonlarını gönderdi



Binlerce araçlık konvoy, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu karşılamak için Konya'nın 100 KM dışında beklerken, AK Parti Genel Merkezi ve AKP il teşkilatı, ziyareti gölgelemek için harekete geçti. Genel Merkez, aynı gün iki ayrı bakanı Konya'ya gönderirken, Selçuklu Belediyesi, açılışı yapılacak olan binanın önünü çöp kamyonlarıyla adeta abluka altına aldı.

Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı açılışı öncesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin açılış alanına çöp kamyonu yolladığı iddia edildi. pic.twitter.com/jZnCOzmE7V — Noluyor (@Noluyortv) March 7, 2020

Gelecek Partili vatandaşların gönderdiği çiçek ve çelenklerle şenlik yerine dönen Gelecek Partisi Konya İl başkanlığı önündeki çöp kamyonlarının bekleyişi devam ederken çevre il ve ilçelerden Davutoğlu'nun konuşmasını dinlemek için binlerce kişinin geldiği öğrenildi.

Partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katılmak için Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu için AK Parti yönetimi alarma geçti.

Binlerce araçlık konvoy, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu karşılamak için Konya'nın 100 KM dışında beklerken, AK Parti Genel Merkezi ve AKP il teşkilatı, ziyareti gölgelemek için harekete geçti. Genel Merkez, aynı gün iki ayrı bakanı Konya'ya gönderirken, Selçuklu Belediyesi, açılışı yapılacak olan binanın önünü çöp kamyonlarıyla adeta abluka altına aldı. Gelecek Partili vatandaşların gönderdiği çiçek ve çelenklerle şenlik yerine dönen Gelecek Partisi Konya İl başkanlığı önündeki çöp kamyonlarının bekleyişi devam ederken çevre il ve ilçelerden Davutoğlu'nun konuşmasını dinlemek için binlerce kişinin geldiği öğrenildi.

ÇAVUŞOĞLU PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek il başkanlık binası açılış programına on binlerce Konyalının yanı sıra yurdun dört bir yanından akın akın insanlar gelirken Gelecek Partisi’nin programıyla aynı gün ve aynı saate konan AK Parti Selçuklu ilçe kongresinin de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyordu.

Çavuşoğlu, kongreye katılımın yanı sıra sabah saatlerinde Konya’nın yerel gazetecileriyle bir araya geleceği ve başta İdlib meselesi olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulunacağı bir kahvaltı programı da tertip etmişti.

Konya’da yaşanan Gelecek Partisi hareketliliği ise Çavuşoğlu’nun programını bozdu. Kent girişinde binlerce kişinin Ahmet Davutoğlu’nu karşılaması ve on binlerce kişinin il başkanlığı önünde açılış programı için toplanmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konya programını iptal ederek kongreye de katılmama kararı aldı.

GELECEK PARTİLİ YETKİLİLER 'ŞAŞIRDIK MI? TABİ Kİ HAYIR'

Belediye bugün açılışı yapılacak olan Gelecek Partisi İl Başkanlığı binası önüne çöp kamyonlarını dizdi, aylardır tek bir bakanın uğradığı (Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk) Konya'ya iki bakan birden geldi. AK Partili belediyeler tüm çalışanlarının katılması için etkinlik üstüne etkinlik düzenliyor.

Tüm bunun tek bir nedeni var, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Konya'da yapacağı töreni gölgede bırakmak..

Konuyla ilgili olarak görüşünü aldığımız Gelecek Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ahmet Arslan "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yoğun diplomatik baskı olduğu bir dönemde işini gücünü bırakıp AKP kongresine katılmak için gelmiş. Kendisi Antalyalı, sanırım görevlendirmeye kendisi de şaşırmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un da Konya ile tak bağı, eğitim gördüğü Selçuk Üniversitesi, Antalya ve Ankaralı bakanları Konya'da görmek AKP teşkilatı için övünç kaynağı olabilir, ancak bu kadar telaşa gerek yok, alt tarafı il binamızın açılışını yapıyoruz" dedi.

KONGRE TARİHİ SAATİ, GELECEK PARTİ AÇILIŞI İLE AYNI TARİH AYNI SAAT

AKP Konya Selçuklu İlçe teşkilatı kongresi, Gelecek Partisi il teşkilatının açılış tarihi ile aynı gün ve saate denk getirildi. Kongreye katılmamasına rağmen, kurultay ile ilgili afişlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görselleri kullanılıyor.