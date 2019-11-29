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Davutoğlu ve Babacan'ın yeni kuracağı parti için çarpıcı anket

Ankara'da siyasetin gündemi istifa ve erken seçim tartışmaları ile alevlenirken ersen seçim söylentilerinin gölgesinde yapılan ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 

Davutoğlu ve Babacan'ın yeni kuracağı parti için çarpıcı anket

Ankara'da siyasetin gündemi istifa ve erken seçim tartışmaları ile alevlenirken ersen seçim söylentilerinin gölgesinde yapılan ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 

29 Kasım 2019 Cuma 09:53
Davutoğlu ve Babacan'ın yeni kuracağı parti için çarpıcı anket


Davutoğlu ve Babacan'ın yeni kuracağı parti için çarpıcı anket


Parti içi hesaplaşmalar ve istifalar Ankara'da siyaset gündemini ısıtırken, erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi. Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile CHP'den Muharrem İnce için yapılan anket çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Yeni partilerin hangi siyasal eğilimlerden oy alacağı ise son seçim anketleri ile şekillenmeye başladı.


Ada Araştırma'dan çarpıcı anket sonucu! Babacan en çok oyu kimden alıyor?


Ada Araştırma'nın 26 ilde yaptığı araştırmada katılımcılara "Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Muharrem İnce'nin kuracağı partiye oy verir misiniz?" diye sordu.


Türkiye genelini temsilen 26 ilde yapılan araştırmada katılımcılara "Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Muharrem İnce'nin kuracağı partiye oy verir misiniz?" sorusu soruldu.

Ankete katılanların yüzde 9,5'i Ali Babacan'a oy veririm derken yüzde 8,6'sı Ahmet Davutoğlu, yüzde 7.6'sı ise Muharrem İnce dedi.
Ankette ayrıca Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok oyu İYİ Partili, CHP'li ve Saadet Partili seçmenlerin vereceği sonucu ortaya çıktı.

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