

Davutoğlu yeni parti için ilk kez tarih verdi





AK Parti'den istifa etmesinin ardındah yeni parti kurma hazırlıklarına ağırlık veren Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu görüşmenin ardından bir de basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, "Program, tüzük ve kurucular kurulu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Planladığımız takvimin gerisinde değiliz. Yeni yıldan önce kurmuş oluruz" şeklinde konuştu. Medyanotu.com'dan Melik İslam'ın haberine göre Davutoğlu 'Ali Babacan ile bir birleşmenin gündemlerinde olmadığını' söyledi

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İÇİN NE DEDİ?



Şehir Üniversitesi 40 yıllık bir emeğin ürünüdür. 12 Eylül ve 28 Şubat şartlarında geri adım atmayan Bilim Sanat Vakfının birikimini yansıttığı ticari kaygıları olmayan bir üniversitedir. Eğer bu bir siyasi hesaplaşmaysa biz buradayız, bizimle hesaplaşsınlar. Binlerce akademisyenin ve öğrencinin geleceğini kimse siyasi malzeme yapmasın.

Sayın Ali Babacan ile biz bir arada olmayı istedik, bizce bir engel yoktu. Fakat onlar aynı isteği göstermedi. Biz de kendi yolumuzu çizdik.

SP lideri Karamollaoğlu’nu ziyaret eden Eski Başbakan Davutoğlu, yeni parti hazırlığındaki Ali Babacan’la birlikte hareket edip etmeyeceği sorusuna cevap verdi: "Partimizin oluşumu bizim için tek hedefimizdir. Başka bir birleşme gündemimiz, planımız yok. Ancak dostumuz Ali Babacan’a her zaman olduğu gibi kapımız açıktır. Mesele genel başkan olmak ya da bulmak değil."

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret eden Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti hazırlığındaki Ali Babacan’la birlikte hareket edip etmeyeceği sorusuna "Partimizin oluşumu bizim için tek hedefimizdir. Başka bir birleşme gündemimiz, planımız yok. Ancak dostumuz Ali Babacan’a her zaman olduğu gibi kapımız açıktır. Mesele genel başkan olmak ya da bulmak değil. Mesele Türkiye’nin ufkunu açacak siyasi bir vizyon" cevabını verdi.



SAYGIDEĞER İSİMLERLE KONUŞTUK

Yeni parti hazırlıklarının sürdüğünü vurgulayan Davutoğlu "Yeni bir siyasi hareket inşa edeceğimizi ilan etmiştik. Şimdi üç başlıkta çalışmalarımız sürüyor. Parti programı, tüzük ve kurucular kurulu için çalışmalar devam ediyor. Kurucularla ilgili çalışma yürütürken de sadece kurucularla ilgili bir çalışma yürütmedik. Çok saygıdeğer isimlerle konuştuk. Bir kısmıyla üyelik teklif ederek konuştuk, bir kısmıyla istişarede bulunduk. Önemli bir kazanım olarak gördüğüm çok şey oldu, istifade ettiğim çok husus oldu. Bütün bunlardan yola çıkarak bir liste hazırlayacağız. Biz telaffuz edinceye kadar söylentiler dikkate alınmamalı" ifadelerini kullandı.

MESELE GENEL BAŞKANLIK DEĞİL

Yeni parti hazırlığındaki Ali Babacan’la birlikte hareket edip etmeyeceği sorusuna Davutoğlu ise "Bunu Sayın Cumhurbaşkanı için de söylüyorum, her iki Cumhurbaşkanı için de. Sayın Babacan ve diğer muhalefet liderleri için de söylüyorum. Hepimizin özenle koruması gereken insani ilişkilerimizdir.

Esas olan budur fakat maalesef öyle bir siyaset diline muhatap olduk ki. Bu ilişkileri korumakta zorlanıyoruz. Sayın Babacan’la da, arkadaşlarımızla da biz her şeyden önce dostuz ve bundan sonra da dost olmaya devam edeceğiz. İsterdik ki ve çok çaba sarf ettik ki beraber olunabilsin. Ama bizim cihetimizden herhangi bir engel görmemelerine rağmen bu mümkün olmadı. Mümkün olmaması da bu mümkün olmayışın üzerine uzun uzun tartışmaktan doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. İlerde ne olur, onu zaman akışı gösterir. Şu an bizim yeni partimizin oluşumu tek hedefimizdir. Başka bir birleşme ya da ayrışma gündemimiz yok.

AK Parti’den ayrışmamızdan sonraki hedefimiz bu. Herhangi bir görüşme talebi de olursa hiç kimse ne Ali Babacan gibi dostumuz, kardeşimize ne de herhangi birine Türkiye’de kapımız kapalı değil. Gönlü açık olanın, zihini de kapısı da açık olur. Bize bu konuda her türlü görüşe açığız. Genel başkanlık gibi şeyler bizim hiçbir zaman birinci gündemimiz olmadı. Mesele genel başkan olmak ya da bulmak değil. Mesele Türkiye’nin ufkunu açacak siyasi bir vizyon üretmektir" cevabını verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri’ kapsamında yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu’nu Ankara’daki çalışma ofisinde 10 Ekim’de ziyaret etmişti.