#DeftereYazılanlar | İYİ Parti'den yeni video geldi

Ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi teması işlenen iletişim kampanyası serisinin dördüncü videosu; ‘’Deftere Yazılanlar” oldu.



Hazırlanan video; 6 Şubat 2023 depremlerinde Ak Parti iktidarının sorumsuzlukları, ciddiyetsizlikleri ve deprem öncesinde hiçbir tedbir almayışları üzerinden işlendi.



‘KALP AĞRITAN BİR YIKIM’’

‘’Recep Tayyip Erdoğan Sunar’’ yazısıyla açılışı yapılan video; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2003 Bingöl depremlerinde; ‘’Buna ihmal denmez. Buna ancak olsa olsa bunun şartlarına uymamak denir.’’ söylemleri karşılığında depremzede vatandaşların çaresiz haykırışlarına, depremle yerle bir olan şehirlerin görüntüleri; ‘’Kalp ağrıtan bir yıkım’’ seslendirmesiyle işlenerek depremin yıkıcı etkisine vurgu yapıldı.



’85 MİLYONU YASA BOĞAN BİR ÇARESİZLİK’’

Videonun ikinci bölümünde; ‘’85 milyonu yasa boğan bir çaresizlik’’ seslendirmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’İşte çıkmış bir tanesi Kızılay nerede? Ne çadırını ne yemeğini görmedik, diyor. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız’’ söylemine yer verilirken bunun karşılığında 6 Şubat’ta 11 ili doğrudan etkileyen yıkım görüntüleri, vatandaşların çaresizliği, yakınlarını kaybeden depremzedelerin görüntüleri yer aldı.



‘’SORUMSUZ VE CİDDİYETSİZ BİR YÖNETİM’’

Videonun üçüncü bölümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’Allah’a şükür. Türkiye 6 Şubat Depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır.’’ söylemleri karşılığında; 11 ilde depremden etkilenen vatandaşların günlerce enkaz başında beklemelerine rağmen AFAD’ın gelmeyişine, Volkan Demirel’in Hatay’dan yaptığı çağrılara, Adıyaman Vali’sinin sorumsuzluğu karşısında bir vatandaşın; ‘’Gidin öbür mahalleye daha enkaza gelmemişler’’ sözlerine yer verildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremden sonraki; ‘’Hiçbir afette vatandaşlarımızın; ‘Nerede bu devlet? Nerede bu hükûmet?’ diyen feryadını duymuyoruz.’’ açıklamasının ardından depremzedelerin ‘’Devlet nerede?’’ ‘’Hükûmet nerede?’’ ‘’Recep Tayyip Erdoğan nerede?’’ diyen feryatları’ ‘’Sorumsuz ve ciddiyetsiz bir yönetim’’ seslendirmesiyle ifade edildi.



‘’HER GEÇEN GÜN KAYBOLAN BİR VİCDAN’’

Videonun dördüncü bölümünde; ‘’Her geçen gün kaybolan bir vicdan’’ seslendirmesiyle 6 Şubat depremlerinin başından itibaren Ak Parti tarafından gelen sorumsuz, ciddiyetsiz ve vicdansız açıklamalar yer aldı.

Adıyaman Valisi’nin acılı depremzedeler karşısında gülmesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler’’ söylemine, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in; ‘’Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız.’’ söylemlerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun depremde paramparça olan yollara rağmen; ‘’Dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış olduk’’ sözlerine, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’Arama kurtarma çalışmalarını hızla gerçekleştiriyoruz.’’ sözlerine ve bir depremzede çadırından çıkarken saç tarama görüntülerine yer verilirken tüm bunların karşılığında depremzedelerin çaresizliklerine ve iktidara yönelik feryatlarına yer verildi.

‘’DEPREMZEDEYİ MÜŞTERİ BİLEN ACİZ BİR TİCARET’’

Videonun beşinci bölümü; Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın Kızılay üzerinden çadır satması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çadırda kalite vurgulaması, ‘’Depremzedeyi müşteri bilen aciz bir ticaret’’ seslendirmesiyle işlendi.



‘’MİLLETE YAPILAN BİR İHANET’’

Videonun son bölümü; ‘’Millete yapılan bir ihanet’’ seslendirmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şimdi karşı çıkmasına rağmen daha önce söylediği; ‘’İmar barışıyla 88.507 vatandaşımızın sıkıntısını çözdük.’’ ifadeleri, 6 Şubat Depremlerinden 6 ay önce İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel’in Kahramanmaraş’ta deprem riskine yönelik uyarılarına rağmen iktidar kanadından kimsenin bir çözümde bulunmaması hatırlatıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama… Bunlar bizim bildiğimiz işler.’’ sözleri karşılığında depremde enkazda kalan kızının elini bırakmayan babanın görüntülerine yer verildi.



’14 MAYIS’TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK!’’

Videonun sonunda ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı illüstrasyon çizimlerin yer aldığı görsel ile birlikte Akşener’in; ‘’Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak!’’ ifadelerine yer verilerek 2023 yılında; Atatürk’ün vizyonu, her daim ileri düsturu, 1923 ruhu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in liderliğinde Türkiye’nin tarih yazacağı mesajı verildi.

Önümüzdeki günlerde de kampanyanın diğer değer setleriyle ilgili video paylaşımları, yine İYİ Parti’nin resmî sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır.