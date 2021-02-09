Dekan da böyle söylerse | İlahiyatçı dekandan akıllara zarar tehdit



Her protesto gösterisi, hak arama eylemini dış güçlere bağlamayı alışkanlık haline getirenler arasında sonunda akademisyenler de yerini aldı. İktidarın yanında yer almak isteyen Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Prof. Kılıç, "Yapmış olduğum bir Facebook paylaşımım neticesinde basında çıkan ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine bu açıklamayı yapmayı lüzumlu gördüm" diyerek ikinci bir açıklama yaptı... İlahiyatçı dekana ise çok sayıda siyasi parti ile sivil toplum kuruluşundan tepki yağıdı. Siyaset kulislerinde Dekan Cedet Klıç için 'Yakında kurulacak üniversiteye atanacak rektör adayı' yorumunu yaptı.



Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır"

PROF. CEVDET KILIÇ NE DEMİŞTİ

Prof. Dr. Cevdet Kılıç, sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto eylemlerine ilişkin olarak "Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Bir gece vakti işi bitirir ertesi günü işe gideriz bilin istedim" paylaşımında bulunmuştu.

BOĞAZİÇİ REKTÖRÜ PROF. BULU TEPKİ GÖSTERDİ

Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın “Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz” sözlerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bulu, “Bugün bir akademisyen tarafından üniversitemize ve değerli öğrencilerimize yönelik sarf edilen sözleri kınıyorum.” dedi.

Bulu, “Akademisyen sorumluluğuna sığmayan bu tür talihsiz açıklamalar, uzlaşı kültürümüzün önünde engeldir. Herkesi karşılıklı saygı ve sağduyuya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Soruşturma ve tepkilerin ardından açıklama yapan Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, “15 Temmuz’u kastettim” dedi.

İşte diğer tepkiler:

“ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKSİNİZ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Ayıptır, kepazeliktir, yüzsüzlüktür, hadsizliktir, millete saygısızlıktır, insana saygısızlıktır. Sayın Erdoğan, bu şımarıklara, bu edepsizliklere daha ne kadar müsaade edeceksin merak ediyorum. Devletin memuru, rektörü, valisi, kaymakamı parti militanı gibi davranamaz. Boğaziçi öğrencilerini tehdit edemez”

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “Gece işi bitirip gündüz işe gideriz” haa! Yazıklar olsun sana Cevdet Kılıç. Alenen öğrencileri asmakla, kesmekle, katletmekle tehdit edenler sizde şunu iyi bilin. Bu yaptıklarınız asla ve asla yanınıza kar kalmaz. Sizin gibiler önünde sonunda adalet önünde hesap vereceksiniz.”

“AÇIK BİR SALDIRI VE TEHDİT İÇERİYOR BU SÖZLER”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, “Açık bir saldırı ve tehdit içeriyor bu sözler. Akıl kârı olmayan bu sözlerin sahibi, İlahiyatçı ve de dekan.”

“AKIL, AYRIŞTIRMAYI DEĞİL İTİDALİ GEREKTİRİR”

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Bu şahıs 1980 öncesi olayları yaşamış mı, acı çekmiş mi? Hiç zannetmiyorum! Akıl, ayrıştırmayı değil itidali gerektirir.”

PROF. CEVDET KILIÇ'TAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma ilişkin ikinci bir açıklama yaparak, "Öğrencilerimize yönelik şiddeti çağrıştıracak bir söylem asla söz konusu olamaz. Her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi sevmiş ve yetişmeleri için her türlü gayreti göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

Kılıç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yapmış olduğum bir Facebook paylaşımım neticesinde basında çıkan ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine bu açıklamayı yapmayı lüzumlu gördüm.

Ülkemizin bir kaç noktasında başlatılan protestolar ve gösterilerde birtakım derin yapıların orada boy göstermesi ve kutsallarımıza dil uzatması hangi konumda ve görevde olursak olalım her Türk vatandaşı gibi bizi de derinden üzmüş ve yaralamıştır.

Facebook paylaşımımdaki cümlenin girişinde yer alan “Boğaziçili misiniz Boğazdışılı mısınız” ifademden kasıt; yasa dışı eylemler neticesinde gözaltına alınanlar içerisinde Boğaziçi üniversitesi öğrencilerinin dışında, öğrenci olmayan ve emniyet kayıtlarına göre birtakım yasa dışı örgütlerle bağlantısı tespit edilmiş pek çok kişinin yakalanması ve yurt dışından ard arda içişlerimize müdahale niteliğindeki açıklamaların gelmesi nedeniyledir.

Facebook paylaşımımdaki cümlelerden birinde “Aklınızın ucundan bile geçirmeyin.” derken basında yer alan ve sürekli kulağımıza çalınan “Darbeye zemin hazırlanıyor.” söylemleri nedeniyle kullanılmıştır. Çünkü geçmiş dönemde bu tür provokatif eylemler neticesinde ortaya çıkan iç barış ve huzuru bozucu birtakım kalkışmalar hepimizin malumudur.

“Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz” cümlesinde de 15 Temmuz gecesi sokağa çıkılmış, darbe girişimi bastırılmış, ertesi gün de herkes işine gücüne dönmüştür anlamında, yine “Sokağa çıkar, memleketi darbecilerin elinden kurtarır, ertesi gün işimize döneriz.” Düşüncesi vurgulanmıştır. Bu bir şiddet veya nefret söylemi değildir. Bilakis, şiddeti bertaraf edecek bilinç, dirayet ve inançta olanlarla beraber olduğumu belirtmek isterim.

Bu fikirler tamamen şahsi fikirlerim olup mensubu olmakla gurur duyduğum Üniversite camiasını bağlamamaktadır. Bizim paylaşımımızda öğrencileri hedef alan bir söylem bulunmamaktadır. Sözlerimizin muhatabı öğrenciler değildir. Öğrencilerimize yönelik şiddeti çağrıştıracak bir söylem asla söz konusu olamaz. Her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi sevmiş ve yetişmeleri için her türlü gayreti göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz.

Bizim söylediklerimizin muhatabı bu cennet vatanımızda birlik ve kardeşlik içerisinde yaşamak varken, vatanımıza milletimize bayrağımıza kasteden, bölücü, yıkıcı nefret söylemleri ve eylemleriyle dışarıdan destekli provokatörleredir. Bu gibilere karşı her zaman dimdik ayakta duran vatanseverlerle beraber ve daima uyanık olduğumuzu da burada belirtmek isterim.

Yukarıda belirttiğim açıklamalarımın haricinde söylemlerimin kasten farklı taraflara çekilmesinden rahatsızlık duymaktayım. Sosyal medyada şahsıma yapılan linç kampanyalarına ve sözlerimin başka taraflara çekilmesine karşı kanuni haklarımı kullanacağımı ve suç duyurusunda bulunacağımı buradan ifade ediyorum. Kamuoyuna saygı ile duyururum".