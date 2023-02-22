Deprem bölgesine uçakla makam araçları mı taşındı



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bazı muhalif belediyelere ait kurtarma ekipmanlarının taşınmadığını, yardımlara da 'Ben dağıtacağım' diyerek el konulduğunu söyledi. Torun bölgeye uçuş yapan bazı kargo uçakları ile de makam aracı taşındığını iddia etti,

Aklını başına al Fotoroman Süleyman!Belediyelerimizin arama-kurtarma ekipleri ilk gün bölgeye ulaştı. Onları havalimanlarında bekleten, “her şeyi ben yapacağım” diye aletlerine el koyan, çalışmalarını geciktiren siz değil misiniz? Sen daha çadır dağıtamayıp ne yüzle konuşuyorsun? https://t.co/8eh4lQiff7 — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) February 22, 2023

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Eksiklik bulmaya çalışanlar olabilecektir. Eksiklik bulmaya çalışanlara söylemek istiyorum, onların belediyeleri de AFAD'ın emri altındadır bir afet zamanında. Kaç saatte gelmişler? Kaç saatte?" sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'ndan çok sert yanıt geldi.

AFAD ekiplerinin koordine olamadığı ve bazı bölgelere yardımların ya hiç gidemediği ya da geç gittiği eleştirilerine çadır yetersizliği de eklendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamalarda, belediyeleri de hedef aldı. Soylu, "Eksiklik bulmaya çalışanlar olabilecektir. Eksiklik bulmaya çalışanlara söylemek istiyorum, onların belediyeleri de AFAD'ın emri altındadır bir afet zamanında. Kaç saatte gelmişler? Kaç saatte? Lütfen kimse vicdansız hareket etmesin" dedi.



Soylu'nun sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun sosyal medya hesabından sert yanıt verdi. Torun, Soylu'ya; "Aklını başına al Fotoroman Süleyman! Belediyelerimizin arama-kurtarma ekipleri ilk gün bölgeye ulaştı. Onları havalimanlarında bekleten, 'her şeyi ben yapacağım' diye aletlerine el koyan, çalışmalarını geciktiren siz değil misiniz? Sen daha çadır dağıtamayıp ne yüzle konuşuyorsun?" sorularını yöneltti.



CHP'li Torun paylaşımlarının devamında şunları söyledi:

"Artık bu kadar arsızlık olmaz! Yardım tırlarına 'ben dağıtacağım' diye el koyan, kargo uçaklarına makam araçları yükleten siz değil misiniz? Beceriksizliğinizin faturasını bize çıkaracak kadar acizleşmeyin. Bu millete yalan söylemeyin."

"Gerçekleri konuşmak istiyorsan hodri meydan" ifadelerini kullanan Torun, "AFAD’dan önce pek çok bölgeye belediyelerimiz ulaştı. Binlerce vatandaşı belediyelerimiz enkazdan çıkardı. Bölgeye her türlü yardım yapıldı. Teşekkür edeceğiniz yerde iftira atıyorsunuz. Bari personelin alın terine saygısızlık etmeyin" dedi.



