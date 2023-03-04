Depremin yıkımını, acılarını Akşener unutturdu

Türkiye iki büyük deprem felaketinde 45 binden fazla vatandaşımızın can vermesini, milyonlarca insanın evinden yurdundan ayrılmak zorunda kaldığı bir dönemde, Millet İttifakı'nda ortaya çıkan kriz yurttaşlar arasında hayal kırıklığına uğrattı.

Bilim insanlarının deprem öncesi ve sonrası AKP iktidarına, büyük şehir yöneticilerine yalvarırcasına yaptığı uyarıların tartışıldığı, yeni büyük depremler öncesi yapılması gerekenlerin tartışıldığı, stadyumlarda 'Hükümet istifa' sloganlarının yükseldiği bir dönemde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya yönelik tepkisi kafaları karıştırdı.

İYİ PARTİ'YE GÖRE ALTILI MASA YIKILMADI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya ilişkin sert sözlerinin ardından açıklamalarda bulundu. Akşener'in açıklamarından önce kararlaştırılan altılı masanın 6 Mart'taki toplantısına İYİ Parti'nin katılıp katılmayacağına ilişkin konuşan Usta, "Kapı hâlâ açık" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sert sözlerle hedef altığı altılı masadan kalkmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Erhan Usta, Akşener'in kararına ilişkin şunları söyledi:

ALTILI MASA'NIN SON TOPLANTISINDA YAŞANAN GELİŞMELER

"Biz kararlarımızı uzlaşıyla alacağız. Bir kişi dahi bir adaya itiraz ederse o aday masadan çıkmayacak şekilde ilke konulmuştu. Bütün dokümanlarda uzlaşı vardı. Adaylık konusunda da bir uzlaşı olması gerekiyordu. 2 Mart toplantısında uzlaşı olmadan da bu iş olabilir gibi bir tutum takınıldı. Bunu kabul etme imkânı yoktu. Bu iş bu noktaya geldi.

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI

Genel Başkanlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismini masaya getirdiğinde Genel Başkanımız iki belediye başkanını ismini masaya getiriyor. Liderler beşimiz imza atalım diyor ve iş bu noktaya geliyor. Diğer 5 genel başkanın imzasıyla da olur gibi bir yaklaşım, bu masanın ilkelerine aykırı bir şeydi. Aslında birtakım yorumlar yapılıyor; Sayın Akşener masayı dağıttı gibi... Aslında Sayın Akşener masadan kaldırılmak istendi. Bu tüm uygulamalara aykırı bir uygulamaydı. Bugüne kadar çoğunluk kararı alınmadı, oybirliği kararı alındı. Bazı konularda farklı düşünceler oldu, onlar dokümanlara girmedi. 'Biz imzalayalım Sayın Akşener kabul etmesin' gibi bir yaklaşım olabilir mi?"

Erhan Usta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı'nın belediye başkanları olduğuna dikkat çekerek, "Anketler ortada, 'Sonuçlarına bakılsın' denildi. 'Halkın tercihleri yansıtılsın' denildi. Amaç Türkiye'yi bu kötü sistem ve kötü yönetimden kurtarmak. Masaya Sayın Akşener'in getirdiği iki isim de CHP rozeti takan isim. Her ne kadar CHP rozeti taksa da iki başkan da Millet İttifakı'nın adayıydı" dedi.

AKŞENER NEDEN O METNE İMZA ATTI?

2 Mart'taki Altılı Masa bildirisine Akşener'in imza atmasını değerlendiren Erhan Usta, "Zorlanarak yazılmış bir metin. Daha önce kurmaylar imzalıyordu, Genel Başkanlar okuyup imzalıyordu. Bir dayatma oluyor, bir sıkıntı ortaya çıkıyor. İçeride Sayın Davutoğlu metni kaleme alıyor" dedi. Usta, "Rahatsızlık metinde var. İsim üzerinde anlaşılmadığı net bir şekilde anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

6 MART'A İLİŞKİN AÇIKLAMA: "KAPI HÂLÂ AÇIK"

Canlı yayında 6 Mart toplantısına katılıp katılmayacaklarına ilişkin konuşan Usta, "Onunla ilgili karar almış değiliz. Milletvekillerimiz 2 Mart'ta görüşlerini ifade etti, 3 Mart'ta GİB toplantısı yapıldı. Bundan sonraki atılacak adımlar, toplantılarla değerlendirilecektir. Bence kapı hâlâ açık. Altılı masa çalışma ilkelerine dönecek olursa, tam bir mutabakatla isim nasıl kabul edildiyse, ilkelerimizde değişiklik olmayacak denilirse devam eder. Ama bu ilkelere uyulmazsa yapılacak pek bir şey yok. Bence kapı hala açık. Altılı masa çalışma ilkelerine dönecek olursa, tam bir mutabakatla isim nasıl kabul edildiyse, ilkelerimizde değişiklik olmayacak denilirse devam eder. Ama bu ilkelere uyulmazsa yapılacak pek bir şey yok. Adayın mutabakatla seçileceği hususunda irade ortaya konulursa kapı açık. Ancak yine dayatma olursa konuşmanın anlamı yok. Başka bir isim üzerinde mutabakat anlayışı mümkün" dedi.

Cumhurbaşkanı adayının isminin neden daha önce konuşulmadığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Usta, "Bu konu keşke daha önce gelmiş olsaydı. Bu konu masaya gelmedi. Beklenti hep bizim açısından 'Uzlaşıyla çıkacak' gibi bir rahatlık vardı. Birkaç ay önce gelseydi belki böyle bir gerginlik olmazdı" dedi.

'İYİ PARTİ CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAK' İDDİASI

İYİ Partili Usta, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı konusunda, "Biz bu ülkeyi bu yönetim ve sistemden kurtarmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'na kapılar tamamen kapalı" diye yanıtladı.