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Dere yatağına tehlikeli aktif karbon tesisi kurmuşlar

AKP'li Ordu belediyesi tarafından yaptırılan aktif karbon üretim tesisinden kötü kokular geliyor. 2 milyar hibe alınan tesisin aslında 200 milyon liraya yapılabileceği iddia edildi.

18 Temmuz 2023 Salı 11:25
Dere yatağına tehlikeli aktif karbon tesisi kurmuşlar

Dere yatağına tehlikeli aktif karbon tesisi kurmuşlar


Dere yatağına kurulması nedeniyle patlama tehlikesi olan ve ihale taahhüdünün 26 Haziran’da bitmesine karşın hâlâ faaliyete geçmeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Aktif Karbon Üretim Tesisi, geçen hafta Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin ardından yeniden gündeme geldi.


CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, tesisin faaliyete geçmiş olması durumunda nükleer patlamayla eşdeğer bir patlamanın yaşanabileceğinin altını çizerek “Aktif karbon tesisinin suyla teması halinde çok ciddi bir patlama kapasitesi var. Aktif karbon bin derecede üretiliyor. Üzerine su değdiği anda anında suyun buharlaşmasıyla ve çapının büyümesiyle öyle bir büyük patlama yaşanır ki ortalığı cehenneme çevirir. Üstelik burası yerleşim yeri” dedi. Dere yatağına aktif karbon tesisi açmanın “yanardağın ağzına barut fabrikası açmak” demek olduğunu kaydeden Adıgüzel, “22 bin fındık kabuğundan 2 bin 200 ton aktif karbon üretiliyor. 10’da 1’e denk geliyor, her zaman buradaki formül budur. Aradaki 20 bin fark, tamamen zehirli toksik gaz olarak salınmak zorunda” ifadelerini kullandı.

'10 KAT BÜYÜK'

Adıgüzel, projede ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu ve önlemlerin olmadığını belirterek Ordu’daki tesisin 10 katı büyüklüğünde bir aktif karbon tesisinin de Sakarya’da yapılacağını uyarısında bulundu. Adıgüzel bu tesisin ihalesinin AKP’nin kurucu üyelerinden olan ve 2008’e kadar AKP genel başkanı özel danışmanı olarak görev yapan Cüneyt Zapsu’nun şirketi Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verildiğine dikkat çekti.

'RESMEN DOLANDIRICILIK'

CHP’li vekil, “Hibenin tutarı 2 milyar. Bu fabrika 200 milyona yapılabiliyor. Maliyet, hibenin 10’da biri” dedi. Adıgüzel, tesise ilişkin ÇED raporu için başvurulmadığının altını çizerek “Resmen devleti dolandırıyorlar. Bu arkadaşın projesinde de 230 bin ton fındık kabuğu kullanılacakmış. Türkiye’de zaten fındığın toptan üretimi 800 bin ton. Toksik gazın nereye gideceği belli değil” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
OrduOrdu BelediyesiAktif Karbon Tesisi
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