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DEVA Partili Metin Gürcan'ın sorgusu Ankara'da sürüyor

İstanbul'daki evinde gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın, Ankara'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusunun sürdüğü bildirildi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 23:14
DEVA Partili Metin Gürcan'ın sorgusu Ankara'da sürüyor

DEVA Partili Metin Gürcan'ın sorgusu Ankara'da sürüyor


İstanbul'da evine düzenlenen operasyonla"Siyasal ve askeri casusluk" suçundan gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın Ankara'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında dün İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Gürcan, işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Gürcan'ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu devam ediyor.

Metin Gürcan ile ilgili soruşturmanın, daha detaylı incelenmek üzere derinleştirildiği öğrenildi. Gözaltı süresi de uzatılması beklenen Gürcan hakkındaki casusluk soruşturmasının, Milli İstihbarat Teşkilatı ile iş birliğinde yürütüldüğü bildirildi. Gürcan'ın, hafta başında adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan, siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

DEVA İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Partimizin kurucularından Metin Gürcan Bey'in ikametinde Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı üzerine bu sabah 05.00 sularında arama yapılmıştır. Arama kararına göre Metin Gürcan Bey, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının casusluk suçlaması ile ilgili 2020 yılındaki bir soruşturmaya dayanılarak gözaltına alınmıştır" demişti.

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