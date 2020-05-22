Deva Partisi, Bahçeli'ye 2001 krizini hatırlattı





AK yöneticiler yerine muhalefet partilerine ağır sözlerle yüklenen iktidarın gizli ortağı MHP'ye koalisyonlu yıllarda Türkiye'nin ekonomik tablosu hatırlatıldı.

Deva Partisi Genel Merkezi, önceki gün Bahçeli'nin yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Deva Partisi'nden yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı;

Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın 20 Mayıs Çarşamba günü Karar TV’deki programında Devlet Bahçeli’nin partimizi hedef alan sözlerinin soru olarak sorulmasına cevaben dile getirdikleri, salt bir tarihsel gerçekliğin hatırlatılmasıdır.

Genel Başkanımız, Bahçeli’nin iktidar ortağı olduğu üçlü koalisyon döneminde yaşanan ve yakın tarihimizin en büyük ekonomik krizi olan 2001 krizini hatırlatmıştır. 20’ye yakın bankanın battığı, Millî gelirin dörtte birinin kaybedildiği, gecelik faizlerin yüzde 7500’ü gördüğü, yıllık enflasyonun yüzde 70’leri geçtiği, yazar kasaların başbakan önüne fırlatıldığı, insanların açlıkla karşı karşıya kaldığı, hatta tam da bu nedenle iktidarın ekonomiyi düzeltemeyeceğini idrak edip Dünya Bankası’ndan bir başkan yardımcısının ekonominin başına getirildiği bir dönemden bahsediyoruz.

Genel Başkanımızın gerek ekonomi gerekse dış politikanın başında olduğu dönemlerde halkımızın ulaştığı ekonomik refah seviyesi ve ülkemizin kazandığı itibar toplumun her kesimi tarafından iyi bilinmektedir. O dönem dünyada “Türkiye’nin altın çağı” olarak adlandırılan bir dönemdir.

Bugün ise ülkemiz yeniden derin bir ekonomik krizin içerisindedir ve 2001 krizinde iktidar ortağı olan Bahçeli, bugün yine iktidar ortağıdır.

Ülkemiz her geçen gün, her geçen ay fakirleşmektedir. Milyonlarca çalışanımızın alın teriyle biriken ne varsa herkesin gözü önünde erimektedir. Devlet kurumlarının çoğu zafiyet içine düşmüştür.

Böyle bir ortamda iktidar ortaklarından beklenen laf üretmek değil, iş üretmektir. İktidar ortaklarının görevi mazeret veya düşman aramak değil, çözüm üretmektir. Türkiye’nin içi boş tartışmalarla kaybedecek vakti yoktur.

Bu tarihsel gerçeklik perspektifinde bugüne dair yapılmış bir yoruma karşılık olarak Bahçeli’nin genel başkan yardımcıları tarafından yapılan açıklamalar ise hakaret ve iftiralardan ibarettir.

Biz ülkemizin böyle çirkin bir dili hak etmediğini düşünüyoruz. Demokrasi ve Atılım Partisi olarak yola çıkarken de söylediğimiz gibi siyasi mecrada hakaret, iftira ve boş polemiklere tevessül etmeyeceğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz.

Bazıları alışkanlıkları gereği kavgadan, husumetten, hakaret ve iftiradan nemalanmaya gayret edebilir. Herkes en iyi bildiği işi yapacaktır.

Biz DEVA Partisi olarak, kendi alanında her biri ayrı bir başarı hikâyesine sahip olan partililerimizle gece-gündüz Türkiye için çalışıyoruz, üretiyoruz. Ülkemizin demokrasi, insan hakları, adalet ve ekonomi alanında içine düşürüldüğü bu durumdan çıkması ve her alanda ilerlemesi için tüm çabamızla çalışmaya devam edeceğiz.

Halkımız her şeyin en iyisine layık. Bizim kaybedecek tek bir dakikamız yok.