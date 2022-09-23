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Devlet Bahçeli'yi eleştiren vatandaşa özür dilettiler

Bir sokak röportajı sırasında kendisine uzatılan mikrofonda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren kişiye özür dilettiler

23 Eylül 2022 Cuma 11:58
Devlet Bahçeli'yi eleştiren vatandaşa özür dilettiler

Devlet Bahçeli'yi eleştiren vatandaşa özür dilettiler


Sosyal Medya'da yaptığı sokak röpürtajları ile tanınan "Kendine Muhabir" adlı Youtube kanalında yayınlanan bir söyleşide MHP'li olduğunu belirten bir şahıs, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepkisini dile getirmişti.

Partinin politikalarını eleştiren şahsın daha sonra MHP'ye desteğiyle bilinen "Bozkurt Caps" isimli Twitter hesabından bu kez Bahçeli'den 'özür' dilediğini gösteren video paylaşıldı.  .

Paylaşılan videoya, "Sokak röportajcılarının gazıyla MHP ve Cumhur ittifakına MHP'li olmadığı halde MHP'liymiş gibi hakaretler yağdıran şahıs sosyal medya sayfasından özür dilemiş... 'Kalabalıkta artistlik yapanın tenhada özrü kabul olmaz'" denildi.

Sosyal medyada özür videosunun zorla çektirildiği yorumları yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
MHPRöportajSöyleşiKendine Muhabir
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