Devlet Bahçeli'yi eleştiren vatandaşa özür dilettiler



Sosyal Medya'da yaptığı sokak röpürtajları ile tanınan "Kendine Muhabir" adlı Youtube kanalında yayınlanan bir söyleşide MHP'li olduğunu belirten bir şahıs, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepkisini dile getirmişti.

Ak Kurlar Vadisi’nde bugün…!

Kanalımıza verdiği röportajda Devlet Bahçeli’yi eleştiren eski MHP seçmenine çektirdikleri özür videosunu “kalabalıkta artistlik yapanın tenhada özrü kabul olmaz” notuyla yandaş hesaplardan yayınlayarak MHP’nin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiler! pic.twitter.com/1kSF3axtZK — Kendine Muhabir (@KendineMuhabir) September 22, 2022

Partinin politikalarını eleştiren şahsın daha sonra MHP'ye desteğiyle bilinen "Bozkurt Caps" isimli Twitter hesabından bu kez Bahçeli'den 'özür' dilediğini gösteren video paylaşıldı. .

Paylaşılan videoya, "Sokak röportajcılarının gazıyla MHP ve Cumhur ittifakına MHP'li olmadığı halde MHP'liymiş gibi hakaretler yağdıran şahıs sosyal medya sayfasından özür dilemiş... 'Kalabalıkta artistlik yapanın tenhada özrü kabul olmaz'" denildi.

Sosyal medyada özür videosunun zorla çektirildiği yorumları yapıldı.