Dezenfektancı bakan unutuldu | İBB'ye dezenfektan soruşturması

Dezenfektancı eski bakan unutuldu | İBB'ye dezenfektan soruşturması

Kendi bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan sattığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınan Eski Bakan Eski Bakan Ruhsar Pekcan hakkında bir işlem yapılmazken, ilk kez bir kamu kurumunda dezenfektan soruşturması açıldı.

Ticaret eski Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevden alınmasına neden olan dezenfektan skandalı hakkında her hangi adli bir işlem yapılmazken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele için satın aldığı dezenfektan soruşturma konusu yapıldı. İçişleri Bakanlığı 'ihalede devletin zarara uğratıldığı' iddiasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ön inceleme başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na türbe incelemesinin ardından, şimdi de dezenfektan incelemesi başlatıldı

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde İBB bir ilaç şirketinden ihaleyle 15 bin litre dezenfektan aldı.

İçişleri bakanlığı ise dezenfektan alımında usulsüzlük olduğunu belirterek, kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla imamoğlu hakkında ön inceleme başlattı.

Müffettişler, Ekrem İmamoğlu'ndan savunma istedi

İddiaya göre danıştayın kararı gözardı edildi. Danıştay 1. Dairesi'nin kararında, belediye başkanlarının harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarının bulunmadığı belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na daha önce de Fatih Sultan Mehmet türbesinde ellerini arkada bağlayarak yürüdüğü için inceleme başlatılmış, İçişleri Bakanlığı soruşturmaya izin vermemişti.

