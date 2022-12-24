

Diyanet'e Spor Toto tepkisi | Millete haram, size değil



Adıgüzel açıklamasında "Diyanet İşleri Başkanlığı bu cuma hutbesinde toto, loto gibi şans oyunlarının da bir çeşit kumar olduğunu ve haram günah olduğunu ifade etmiş. Doğrudur. İyi de Spor Toto parasıyla imam hatip lisesi, İslami bilimler enstitüsü binalarını neden yaptırıyorsun” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesinde yer alan ifadelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.



Adıgüzel’in açıklaması şöyle:

“KUMAR PARASI İLE NEDEN ORTAKLIK KURUYORSUN?”

"Spor Toto millete haram, bunlara helal… Diyanet İşleri Başkanlığı bu cuma hutbesinde Toto, loto gibi şans oyunlarının da bir çeşit kumar olduğunu ve haram günah olduğunu ifade etmiş. Doğrudur. İyi de Spor Toto parasıyla imam hatip lisesi, İslami bilimler enstitüsü binalarını neden yaptırıyorsun?

Spor Totonun milyarlarca lirası vakıf, cemaat ve derneklere akıyor. Mecliste Spor Bakanının yüzüne söyledik. Buna neden sesin çıkmıyor? Dahası da Diyanet İşleri Başkanlığı da o vakıf ve cemaatler ile işbirliği, ortak etkinlikler yapıyor, buna ne diyeceksin? Ensar Vakfı ile TURGEV ile ortak etkinlikler var. Bu vakıflar Spor Toto ile besleniyor. Kumar parası ile neden ortaklık kuruyorsun?

Sene başında bizzat Ali Erbaş açıklamış. İlim Yayma Cemiyeti yurdu bizim için ikinci bir üniversite oldu demiş. Kumar parası ile beslenen bir vakfın yurdunu kastediyorsun. Spor Totonun milyarlarca lirası sivil toplum kuruluşları adı altında buralara doğrudan veya dolaylı pompalanıyor. Bizzat bakan iki yıl önce rakamı açıklamıştı. Son iki yıldır ise açıklanmıyor, gizleniyor. Spor Totonun 100 milyarın üstünde cirosu ya doğrudan nakit ya da yapılan okul, spor tesisi vb. yapıların yüklenici yandaş firmaları üzerinden ihalesiz bu vakıf ve cemaatler ile ilişkili şirketlere aktarılıyor.

“KUMAR GÜNAH DA HIRSIZLIK, ZİMMETE PARA GEÇİRME, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA GÜNAH DEĞİL Mİ?”

Öyle Spor Totonun parasına dibine kadar gömülüp, üstünde zevki sefa kurup sonra da Müslümanlarının karşısına minbere çıkıp cuma hutbesinde günah çıkarıp arınamazsın. Kumar günah da, hırsızlık, zimmete para geçirme, ihaleye fesat karıştırma günah değil mi? Kaç yıldır biz hutbede bunları duymadık. Ucu kime dokunur, kimi hatırlatır değil mi? Ali Erbaş ve temsilcisi olduğu AKP tandanslı din anlayışını minberde değil önce milletin, sonra da Allah'ın terazisinde göreceğiz."