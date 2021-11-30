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Diyanet, imamları 5 yıldızlı otelde motive ediyor

Vatandaşlar ekonomik krizin pençesinde, Diyanet ise 5 yıldızlı otelde tam 500 imama, lüks otelde 4 gün boyunca motivasyon eğitimine aldı.

30 Kasım 2021 Salı 21:12
Diyanet, imamları 5 yıldızlı otelde motive ediyor

Diyanet, imamları 5 yıldızlı otelde motive ediyor



Türkiye ekonomik krizle boğuşurken, tezgahlarda yarım simit satışının başladığı bir dönemde, Cuma Hutbelerinde fakirliğe övgüler düzen Diyanet İşleri Başkanlığı, lüks otellerde toplantı geleneğinden vazgeçmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat çalışanlarını 'motive' etmek için düzenlediğini duyurduğu etkinliğin, Ankara'da konferans salonunda neden düzenlemediği ise bilinmiyor.

Trabzonlu iş insanı Memiş Çakır, ait olan Alanya’nın gözde lüks tesislerinden Alan Xafira Deluxe Resort geçtiğimiz yıl 20 milyon liraya Diyanet İşleri'ne ev sahipliği yapmıştı.

Bu tür kurum içi eğitimlerin dijital ortamda daha verimli yapılabileceğini belirden vatandaşlar ise oldukça tepkili. 

Sosyal medyada konuyla ilgili yorumlarda ise "Halka son yıllarda fakirliği, tasarrufu, bir lokma bir hırkayı tavsiye edenler, lüks otellerde kamu parasıyla geceli gündüzlü motivasyon peşinde' diyerek duygularını dile getirdi.

DİYANET'İN LÜKS OTELDE EĞİTİM GEREKÇESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Trabzonlu İş insanı Memiş Çakır'a ait Alan Xafira Deluxe Resort otelinde geçtiğimiz yıl da 20 milyon lira harcayarak benzer bir eğitim çalışması düzenlemişti. 
Diyanet işleri başkanlığı, etkinliğin gerekçesini ise şu cümlelerle duyurdu:

"Din hizmetlerini yürüten personelin cami içi ve cami dışı etkinlik ve verimliliklerini artırmak, görev heyecanlarını ve hizmet kalitelerini yükseltmek taşra teşkilatında görevli personelle yakın iletişime geçmek ve bilgi paylaşımında bulunmak, ulusal ve küresel düzeyde din ve Diyanet hizmetlerinde farkındalık oluşturmak."

"Din hizmetlerini yürüten personelin cami içi ve cami dışı etkinlik ve verimliliklerini artırmak, görev heyecanlarını ve hizmet kalitelerini yükseltmek taşra teşkilatında görevli personelle yakın iletişime geçmek ve bilgi paylaşımında bulunmak, ulusal ve küresel düzeyde din ve Diyanet hizmetlerinde farkındalık oluşturmak."

Anahtar Kelimeler:
DiyanetİmamMotivasyon
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