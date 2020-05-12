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Doğan Bekin | Darbe tartışmaları yerine ana sorunlara odaklanalım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, tartışma konusu olan darbe söylentilerine ilişkin, "Ana kronik sorunları unutturabilmek adına sürekli olarak siyasi tansiyonu yükseltmeye yönelik şiddeti çağrıştıran politikaları asla tasvip etmiyoruz" dedi.

12 Mayıs 2020 Salı 21:13
Doğan Bekin | Darbe tartışmaları yerine ana sorunlara odaklanalım

Doğan Bekin: Darbe tartışmaları yerine ana sorunlara odaklanalım

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin darbe tartışmalarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, "Küresel ve bölgesel konjonktür içerisinde gitgide alan daralması yaşayan ve somut politika ortaya koymaktan uzak olan iktidar partisi ile çözüm üretmekte zorluk çeken ana muhalefet partisi arasında yaşanmakta olan günübirlik fabrik politik söylemler artık toplum üzerinde psikolojik baskıya dönüşmektedir." ifadelerini kullandı. 
'Türkiye'yi yükselen bir güç haline getirebilmek için sorunların çözümüne odaklanmalıyız'


Dış politikada sorunların giderek çözümsüz bir hal aldığını ileri süren Bekin şöyle konuştu:
"Son günlerde özellikle dış politikada kangrenleşmeye yüz tutmuş sorunlar gittikçe çözümsüz bir hal alırken, politik kaçış sendromu yoluyla “buz üstünde ateş dansı” misali dillendirilmeye çalışılan darbe çığırtkanlığı en geniş ifadeyle tehlikeli bir seyir almaya başlamıştır. Bilindiği üzere 11 Mayıs 2013 tarihinde toplumsal bölünme amaçlı olarak Hatay, Reyhanlı’da düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 53 masum vatandaşımız yaşamlarını yitirmiş, 146 kişi de yaralanmıştı. Geçmişte yaşanan bu ve benzeri şiddet olaylarından dersler çıkararak Türkiye’de huzur, barış ve istikrarın sağlanması ve Türkiye’yi bölgede ve küresel skalada yükselen bir güç haline getirebilmek için kronikleşmiş sorunların çözümüne odaklanmak gerekir düşüncesindeyiz."


'Politik arenada gerginlik bir an önce son bulmalı'

Bekin, "Dört tarafı ateş çemberi ile kaplı olan ülkemizde güven ortamının yeniden tesisi, aşınmaya yüz tutmuş olan temel strüktürün daha sağlam bir zemine oturtulması ve politik arenadaki gerginliğin bir an önce son bulması artık bir zarurete dönüşmüştür." ifadesini kullandı.


'Hepimize büyük görevler düşüyor'
 

'Türkiye'nin  güçlü jeostratejik ve jeopolitik konumu itibariyle güç dengesini aynen muhafaza edebilmesi için hepimize büyük görevler düşmektedir.' diyen Bekin, "Bu nedenle Ortadoğu’da, Libya’da, Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta Türkiye aleyhine yaşanmakta olan kaotik durumun göz önüne alınarak büyük dersler çıkarılması gerekir kanaatini taşıyoruz." şeklinde konuştu.

'Tansiyonu yükseltmeye yönelik politikaları asla tasvip etmiyoruz'


Bekin değerlendirmesinin sonundan şu çağrıda bulundu: "Yeniden Refah Partisi olarak, ana kronik sorunları unutturabilmek adına sürekli olarak siyasi tansiyonu yükseltmeye yönelik şiddeti çağrıştıran politikaları asla tasvip etmediğimizi ve iktidarın bu gibi politikalardan medet ummak yerine sorunların çözümüne odaklanması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyoruz."

Son Güncelleme: 12.05.2020 21:25
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