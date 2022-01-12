Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi kapatılıyor



Türk sağlık sisteminin asırlık birikimi şehir hastaneleri uğruna heba ediliyor. Özel şirketlere bedelsiz olarak tahsis edilen Hazine arazileri üzerine inşaa edilen ve Sağlık Bakanlığı’nın hasta ve hizmet garantisi vererek kiracı olduğu şehir hastaneleri nedeniyle kapatılması planlanan köklü sağlık kurumlarına bir yenisi daha eklendi.

Ankara’daki bir ihtisas hastanesi yıkılarak yapımına başlanan Etlik Şehir Hastanesi için Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim-Araştırma Hastanesi’nin kapatılacağı bildirildi. Karara tepki gösteren Hastanemi Kapatma Platformu üyeleri, “Hastanemi kapatma” diyerek iktidara seslendi.

Eyleme CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve CHP Altındağ İlçe Örgütü de destek verdi. İktidarın, “otel konforunda” diyerek pazarladığı şehir hastanelerinin kamuya getirdiği yükün yanı sıra sağlığa ulaşımı da güçleştirdiğini ifade eden Emir, şunları kaydetti:

"HİÇ KİMSENİN GÜCÜ TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ’NE YETMEZ!"

“Ankara’da ve Türkiye’de hastaneleri kapatmaya doymadılar. Her bir hastanemiz kapatıldığında yüreğimiz yanıyor, bu çılgınlığa son verin. Bu hastanelerin suçu ne? Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, 1950’lerden beri çok önemli hizmetler veren bir referans hastanedir, hiçbir eksiği de yoktur. Bu hastanenin kapatılmak istenmesinin tek sebebi,ne hasta bulmaktır. Siyasi iktidarın düşündüğü, halkın sağlığı değil, şehir hastanelerini işleten müteahhitlerin kasaları ve cepleridir. Bugün ağır bir yoksulluk ve işsizlik sarmalında yaşıyorsak, halkımız açlığa mahkûm ediliyorsa, bu talan anlayışının ve halkın kaynaklarının birilerinin cebine aktarılmasının çok önemli etkisi vardır. Şehir hastanesi, normal bir hastanenin 7-8 katına mal edilmektedir. Böyle önemli hastaneleri kapatarak, halkın sağlığına kast edilmektedir. Sağlık Bakanı’na sesleniyoruz: Hastanelerimizi katletmekten vazgeçin, şehir hastanelerinden vazgeçin. Bu hastaneleri kapatmayın, kıymayın. Haklı mücadelemizi sürdüreceğiz, büyüteceğiz ve hastanelerimizin kapatılmaması için çalışmaya devam edeceğiz.”

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Pati Meclisi Üyesi Dr. Murat Emir; MHP’nin haftalık grup toplantısında Türk Tabipler Birliği’nin kapatılması gerektiğini açıklayan Devlet Bahçeli’ye de yanıt verdi:

“Devlet Bahçeli, 'Türk Tabipler Birliği kapatılsın' demiş. TTB’nin suçu, ‘Türkovac aşısının Faz-3 çalışmasının erken verileri açıklansın’ demek. Hepimiz, gurur duymak istediğimiz aşımızın sonuçlarını merak ediyoruz, öğrenmek istiyoruz. TTB de görevini yapıyor. Bahçeli bilsin ki öyle canı sıkıldıkça, Cumhur İttifakı’nın dediklerine her karşı çıkan, değirmenine su taşımayan kapatılsın diye tehdit savuramaz, hiçbir sonuç da alamaz. TTB, halkın sağlığının peşindedir. Halkın hastanelerinin kapatılmasının önüne geçmeye çalışmaktadır. Gücünü halktan ve ülkemizdeki sağlık ordusundan almaktadır. Hiç kimsenin gücü TTB’ye yetmez.”

SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ

Kapatılması planlanan Sami Ulus Çocuk Hastanesi 1950’li yıllarda ilk olarak Işıklar Caddesinde Ankara Çocuk Hastanesi olarak açıldı. Hastaneye adını veren Dr. Sami Ulus’un gayretleriyle mevcut hastane binası 150 yatak kapasitesi ile 1963 yılında hizmete girdi. Kuruluşundan bu yana gelişme içinde olan hastaneye, 1990 yılında iki katlı poliklinik binası ve takip ve tedavi merkezi eklenerek halkın hizmetine sunuldu. Hastane yıllar içinde yatak kapasitesini arttırırken, çocuk sağlığına ilişkin yan dal uzmanlıklarını da çeşitlendirerek hızlı bir şekilde gelişti. 2012 yılında Balgat Semt Polikliniği, ardından 2016 yılında Beştepe Ek Hizmet Binası açıldı. Kurulduğundan bu yana Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet sürdüren hastanede 418 yatak ve 1792 personel bulunmakla birlikte, yaklaşık 40 eğitim görevlisi, 210 uzman doktor ile eğitim veriliyor.