DSP, Ecevit'i hastalığında aşağılayan partiyi destekleyecek

Geçtiğimiz yerel seçimlerde AKP'nin maddi desteği ile seçimlere giren Demokratik Sol Parti, kurucu Genel Başkanları Bülent Ecevit'in rahatsızlığını diline dolamalarına bile altırmadan Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

şu sıralar erdoğan'dan kim ne isterse alıyor. dsp başkanına bak. kuru bir destek açıklaması karşılığında milletvekili kontenjanı koparmış. pic.twitter.com/TMHtI9MSmi — metin cihan (@metcihan) April 7, 2023

AKP heyetinin sabah saatlerinde ziyaret ettiği Demokratik Sol Parti (DSP) 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

DSP'nin kararını Genel Başkan Önder Aksakal açıkladı. Aksakal, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti

AKP, aynı tutumu bir dönem liderleri olan Milli Görüş ideolojisinin kurucusu, Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Saadet Partisi, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan için de sergileyen AKP yöneticilerine, Erbakan'ın oğlunun kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisi de destek veriyor.



