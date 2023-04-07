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DSP, Ecevit'i hastalığında aşağılayan partiyi destekleyecek

DSP yönetimi, partilerinin kurucu Genel Baykanı Bülent Ecevit'i Başbakanlığı döneminde rahatsızlığını, seçimler sırasında ve sonrasında ekranlarda aşağılayarak dillendiren AKP'yi seçimlerde destekleme kararı aldı.

07 Nisan 2023 Cuma 16:36
DSP, Ecevit'i hastalığında aşağılayan partiyi destekleyecek

DSP, Ecevit'i hastalığında aşağılayan partiyi destekleyecek

Geçtiğimiz yerel seçimlerde AKP'nin maddi desteği ile seçimlere giren Demokratik Sol Parti, kurucu Genel Başkanları Bülent Ecevit'in rahatsızlığını diline dolamalarına bile altırmadan Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

AKP heyetinin sabah saatlerinde ziyaret ettiği Demokratik Sol Parti (DSP) 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

DSP'nin kararını Genel Başkan Önder Aksakal açıkladı. Aksakal, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti

AKP, aynı tutumu bir dönem liderleri olan Milli Görüş ideolojisinin kurucusu, Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Saadet Partisi, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan için de sergileyen AKP yöneticilerine, Erbakan'ın oğlunun kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisi de destek veriyor.
 
 

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Son Güncelleme: 07.04.2023 17:09
Anahtar Kelimeler:
Bülent EcevitCumhur IttifakıDsp AkpDSP
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