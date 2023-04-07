DSP teşkilatları ayaklandı | Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz



DSP Kurucu Genel Başkanı merhum Bülent Ecevit'in hastalandığı günlerde hükümet krizi çıkması için harekete geçen Erdoğan liderliğindeki AKP yönetiminin sözlerini unutan Genel Başkan Önder Aksakal'ın, bugün Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklaması il teşkilatlarında tepkilere neden oldu. DSP Trabzon İl Başkanı Hadiye Solmaz, "Biz Trabzon örgütü olarak bu karara uymayacağız. Hiçbir DSP'linin bu karara uyacağını düşünmüyorum" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın AKP listesinden seçime girileceği ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleneceğini açıklamasının ardından DSP Trabzon İl Başkanı Hadiye Solmaz, "Biz Trabzon örgütü olarak bu karara uymayacağız. Hiçbir DSP'linin bu karara uyacağını düşünmüyorum" dedi.

Demokratik Sol Partisi (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP ziyaretinin ardından "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın desteklenmesi konusunda kararımızı oluşturdu. Bizler elbette parlamentoda DSP'nin katkılarına ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. Bundan sonraki çalışma ve kararlar AKP'nindir. Seçimlere girmeyeceğiz, AKP listelerinde yer alacağız" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ'

Karara bir tepki de Demokratik Sol Parti (DSP) Trabzon İl Başkanı Hadiye Solmaz'dan geldi. Solmaz, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ve seçimlere AK Parti listelerinden gireceklerini açıklayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a tepki göstererek karara uymayacaklarını açıkladı.

Hadiye Solmaz, DSP Genel Merkezi'nin örgütü hiçe sayarak karar aldığını vurgulayarak Trabzon İl Örgütü olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi.

Solmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce parti meclisi toplanmıştı ve kesinlikle böyle bir durum olmayacağı söylenmişti. Bir DSP'linin bir Ecevitçinin, bir vatanseverin böyle bir kararı destekleyeceğini düşünemiyorum. Biz Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkemiz için kesinlikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz. Bu ülkenin durumunu değiştirmek için başka bir çaremiz yok. Şu anda ülke söz konusu. Kılıçdaroğlu dışındaki seçenek ihanettir."