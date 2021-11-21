Durmuş Yılmaz Resmi Gazete açıklaması için özür diledi





Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum” diyerek ‘teyakkuzda olunması’ çağrısı yaptı.

Kulislerde ise Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden alınacağı konuşuluyordu.

Yılmaz, bu çağrısından sonra ''özür dileyerek'' şu ifadeleri kullandı:

''Herhangi bir kulis bilgim ve duyumum yoktu. Sadece bugüne kadar Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişikliklerin piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gece saat 12.00 den sonra yapıldığı; hafta içinde Sayın Hazine ve Maliye Bakanı’nın Para politikası hakındaki duruşuna, ifadelerine Sayın Erdoğan’ın Grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle, Bakanın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim''

