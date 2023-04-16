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Düşmanlığıyla övünen Şenocak'a İslam'ı böyle savundu

Kadın düşmanı diyanetin eski imamı İhsan Şenocak'ın Akit Gazetesi köşe yazarı aracılığıyla yayınladığı açıklaması mütedeyyin kesimin sert tepkisine neden oldu.

16 Nisan 2023 Pazar 22:49
Düşmanlığıyla övünen Şenocak'a İslam'ı böyle savundu

Düşmanlığıyla övünen Şenocak'a İslam'ı böyle savundu


AKP aşkı bir dönemin diyanet imamı İhsan Şenocak'a akıllara zarar sözler söyletiyor. İslam hoşgörüsü yerine 'Düşmanlığıyla' övünen Şenocak, amelini CHP düşmanlığıyla dolduranlar için öbür tarafta işler yolunda gidebilir.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Taha Emre Özdemir, bugünkü köşesinden İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İhsan Şenocak'ın kendisinin köşesi aracılığıyla Müslümanları 'uyardığını' belirtti.


Özdemir'in yazısının ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkanların Türkiye'yi sürükleyeceği yeni düzen sayın Karamollaoğlu’nun aksine, “kör, sağır ve dilsiz” olmayanlar tarafından açıkça fark edilirken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da köşemiz aracılığıyla Müslümanları şöyle uyarıyor:

'Bir Müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır. Bir Müslüman olarak CHP'ye karşı duruşumdan iftihar ediyorum. Dinime, imanıma, bütün mukaddesatıma kast eden CHP'ye karşı oluşum, ahirette güvendiğim en büyük amelimdir'"

DİYANET'TEN KOVULMUŞTU

“Pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğu” yönündeki ifadeleriyle tepki çeken ve yeni evli erkeklere yönelik “genç kaynana şehvet uyandırır” sözleriyle gündeme gelen İlahiyatçı İhsan Şenocak’a Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma açmış, sürecin sonunda da Şenocak Diyanet’teki görevinden istifa etmişti.

Anahtar Kelimeler:
DiyanetİmamChp
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