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Ekranda kibirli yanıta Prof. Dr. Ersan Şen'den sert tepki

Ekranlarda AK Parti'nin uygulamalarını kibirli sözlerle savunmasıyla bilinen AKP MKYK Av. Mücahit Birinci'nin sözlerine, Prof. Dr. Ersan Şen'den sert tepki geldi

20 Kasım 2021 Cumartesi 10:03
Ekranda kibirli yanıta Prof. Dr. Ersan Şen'den sert tepki

Ekranda kibirli yanıta Prof. Dr. Ersan Şen'den sert tepki

HaberTürk ekranlarında Hülya Hökenek'in hazırlayıp sunduğu program gece sert tartışmalara sahne oldu. Ceza Hukuku Profesörü Prof. Dr. Ersan Şen, AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci arasındaki "görevden alma" tartışması canlı yayına damgasını vurdu. Birinci, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden neden görevden alındığı sorusunu yönelten Şen'e, "alışacaksınız" yanıtını verdi.


Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin son grup toplantısında "Faizi savunanla beraber olmam olamam" ifadelerini kullanmış, Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Erdoğan'ı alkışlamadığı görülmüştü. Bu gelişme sonrası Elvan'ın görevden alınabileceği yorumları yapılmıştı.

HaberTürk televizyonunda ekranlara gelen "Enine Boyuna" adlı programda eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın görevden alınması gündeme gelince stüdyoda gerginlik yaşandı. 

Ersan Şen ile AKP'li Birinci arasında geçen diyalog şöyle: 

Ersan Şen: Naci Ağbal gibi bir insanı, Merkez Bankası Başkanlığına getirip de sabahın 4'ünde niye görevden alıyorsunuz, gerekçesi ne arkadaş. Ne yaptı bu adam?

AKP'li Birinci: Anayasal yetkisi var.

Şen: Hiçbir şekilde hukuk devletinde 'anayasal yetkisi vardır' diyerek işin içinden kurtulamazsınız. Çünkü o anayasal yetkinin kullanılmasının maliyeti bize.

Birinci: Alışacaksınız, alışacaksınız

Şen: Hayır hiçbir şeye alışmayacağız 
 

Son Güncelleme: 20.11.2021 12:52
Anahtar Kelimeler:
Ersan şenHaberturk
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