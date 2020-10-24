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Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı | İBB'de Covid-19 alârmı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmaoğlu covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

24 Ekim 2020 Cumartesi 12:00
Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı | İBB'de Covid-19 alârmı

Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı | İBB'de Covid-19 alârmı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalandığı açıklandı. İmamoğlu sağlığının yerinde olduğunu duyuruldu.

İmamoğlu'nun covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yakın çalışma arkadaşlarının da testlerine öncelik verildi. İmamoğlu'nun hangi temastan virüs kaptığı araştırılıyor.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberi, İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından takipçileri ile paylaştı.

Ongun, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasında bulundu. 
 

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Son Güncelleme: 24.10.2020 12:09
Anahtar Kelimeler:
İBBEkrem İmamoğluKoronavirüs
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