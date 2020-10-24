Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı | İBB'de Covid-19 alârmı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalandığı açıklandı. İmamoğlu sağlığının yerinde olduğunu duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberi, İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından takipçileri ile paylaştı.
Ongun, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasında bulundu.