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Ekrem İmamoğlu yol için Ulaştırma Bakanlığı'na teşekkür etti

Yerel seçimlerden önce inşaatı durdurulan Başakşehir Şehir Hastanesi yolu inşaatı için Ulaştırma Bakanlığı'nın devreye girmesi bu konudaki tartışmaları bitirdi.

02 Nisan 2020 Perşembe 16:54
Ekrem İmamoğlu yol için Ulaştırma Bakanlığı'na teşekkür etti

Ekrem İmamoğlu yol için Ulaştırma Bakanlığı'na teşekkür etti



Yapımı yılan hikayesine dönen Başakşehir Şehir Hastanesi yolu için Ulaştırma Bakanlığı devreye girdi. Yerel seçimlerden bir yıl önce AK Partili Belediye yönetimi tarafından inşaatı durdurulan hastane yolu hakkında İBB Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerin ardından başlayan tartışmada son durum: 
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki yönetim tarafından durdurulan ve son günlerde yeniden gündeme gelen Başakşehir Şehir Hastanesi’nin çevre bağlantı yollarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mıza, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolunun eksik kalan kısmını yapma kararı aldığı için teşekkür ediyorum” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

İMAMOĞRU “OLMASI GEREKEN BUYDU”

“Olması gereken de buydu. Hele hele bu kritik salgın günlerinde, daha çok yatak oluşturmak en önemli işlerden biri. Bildiğiniz gibi, belediyemiz bu zamana kadar bu yol inşaatına, 580 milyon TL harcadı. 2018 yılının Temmuz ayında karayolu inşaatı, İBB tarafından durdurulmuştu. Yani biz göreve gelmeden tam 1 yıl önce. Çünkü İnşaatı yapmakta olan müteahhit, Dolmabahçe – Ortaköy Karayolu Tüneli inşaatına yönlendirilmiş ve söz konusu tünel inşaatına başlamıştı. Bu nedenle; Temmuz 2018’den bu yana, Başakşehir Şehir Hastanesi karayollarına ilişkin herhangi bir imalat yapılmamıştı. Biz geldiğimizde, inşaatı durmuş yapılmayan bir yol bulmuştuk.”

“KASIM’DAN NİSAN’A GERİ DÖNÜŞ OLMADI”

“Bildiğiniz gibi yarım kalan yolun yapılması konusunda, göreve geldikten kısa süre sonra girişimlere başladık. Ta 25 Kasım 2019 günü saat 18:00’de Sayın Vali’miz, ben, Genel Sekreterimiz ve ilgili genel sekreter yardımcımız Valilik’te bu konunun çözümü için görüşmeler gerçekleştirdik. 25 Kasım’da… Kaynak yetersizliği nedeniyle, sürece, İBB’nin devam etmesi zordu. Yaklaşık 1 yıla aşkın süredir de inşaatın durduğunu kendilerine aktardık. Hastane yolunun tamamlanması da birinci öncelik olarak toplantıda ele alındı. Sayın Vali’miz ile konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na götürülmesi ve inşaatın bakanlık tarafından sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varmıştık. Kasım ayından ta ki 1 Nisan tarihine kadar, bu yol için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızdan bir geri dönüş ya da bir adım gelmemişti. Bize iletilmedi. Dün yapılan açıklamayla, bakanlığımız süreci yürüteceğini belirtti. Bu da mutluluk verici. Umarım kısa zamanda İstanbulluların hizmetine bu yol girer.”

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İBBEkrem İmamoğluHastane YoluHaberHaberler
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