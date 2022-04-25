Elektrik faturası yalanını savunurken hakaret etti



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nan Ankara'da elektriği aylardır kesilen dar gelirli bir vatandaşın evini ziyaret etmesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in iddiaları yalan çıktı. Bakan Dönmez'in kamuoyunu yanıltan mesajı, kendisini savunan AKP'ye yakın isimleri de zor durumda bıraktı. Yüz binlerce vatandaşın hayat pahalılığı nedeyile elektriklerinin kesilmesini savunmak zorunda kalan AKP'ye yakın isimler, muhataplarına da hakaretler savurmaya başladı

Kübra Par'ın sunduğu ve Habertürk'te ekrana gelen 'Açık ve Net' programında canlı yayında konuklar arasında şiddetli tartışma yaşandı. CHP 26. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekci ile Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir'in birbirlerine seslerini yükselterek hararetli tartışmaya girmeleri moderatöre zor anlar yaşattı.

Elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon abonenin sesi olmak için direnen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ziyaret ettiği ev halkına iftira atan Fatih Dönmez hangi yüzle o koltukta oturacaksın? İşte mühürlü elektrik saati! pic.twitter.com/5r1ekhvYBI — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) April 24, 2022



Sunuculuğunu Kübra Par'ın yaptığı ve Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında yaşanan tartışma, canlı yayına ara verilmesine sebep oldu. Moderatör Kübra Par araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Hararetin yükseldiği dakikalarda reji çareyi reklama gitmekte buldu. Reklam dönüşünde ikili arasında tansiyon düşmüş gibi görünse de Kübra Par'ın 'özür dileyin' çağrısı yanıtsız kaldı.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Optimar Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili açıklamaları hakkında konuşurken Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye başladı. CHP'nin 26. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekci, Daşdemir'in sözlerine karşı çıktı.

Daşdemir, Kılıçdaroğlu'nun Katar'la ilgili iddiaları hakkında özür dilemesi gerektiğini belirtirken, Yedekci ise bunların yalan bilgi olduğunu savundu. Daha sonra Yedekci'nin, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'i kastederek, "Bir bakan bir açıklama yapıyorsa mutlaka bilgi ile yapmalıdır" sözleri üzerine Daşdemir, "Bir dinleyin hiç susmuyorsunuz" ifadelerini kullandı.



"HANIMEFENDİ GİBİ DAVRANIN"

Tartışma bu noktadan sonra alevlenerek karşılıklı yüksek sesle konuşmaya dönüştü. Moderatör Kübra Par bu dakikalarda araya girmeyi denese de başarılı olmadı.

Tartışma devam ederken Daşdemir'in ağzından, "Hanımefendi gibi davranın" sözleri çıktı. Bu ifadelerden sonra tartışma daha da hararetlendi. Bunun üzerine Yedekci, "Kendinize gelin beyefendi. Kiminle konuşuyorsunuz. Alışamadınız bu ülkede kadınların güçlü olmasına. Biz bu gücü Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Siz kimsiniz bize had bildiriyorsunuz? Siz haddinizi bilin. Ne biçim konuşuyorsunuz?" dedi.

Kübra Par bu kısımda araya girerek, "Hilmi Bey çok ayıp yaptığınız. Benim konuklarımdan hiçbirine 'gibi davranın diyerek' öyle davranmadığını iddia edemezsiniz" ifadelerini kullandı. Bu saniyelerden sonra canlı yayına ara verilerek reklama gidildi.

PAR, 'ÖZÜR DİLEYİN' DEDİ

Gerginliğin devam ettiği reklam dönüşünde Kübra Par, Hilmi Daşdemir'den "Hanımefendi gibi davranın" sözlerinden dolayı özür dilemesini istedi. Daşdemir, o ifadeyi sözünün kesilmemesi için söylediğini belirterek özür dilemeyi reddetti ve kendinden özür dilenmesini istediğini açıkladı.

Bunun üzerine Kübra Par, "Biri size adam gibi davranın derse özür bekler misiniz beklemez misiniz?" ifadelerini kullandı. Daşdemir'in özür dilememesi üzerine Par'ın, "Sözün bittiği yerdeyiz" demesi dikkat çekti.

Par daha sonra Yedekci'den özür diledi. Yedekci programı terk etmek istedi ancak ısrar edilmesi üzerine, "Sizin hatırınıza kalıyorum" dedi.

ELEKTRİK KESME TUTANAĞI ORTAYA ÇIKTI

CHP’li Özkan’dan Bakan Dönmez’e tutanaklı yanıt: İşte elektrik kesme tutanağı, hemen istifa et..



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesik olmadığını ileri süren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e CHP kurmaylarından tepki geldi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu’nun evine ait elektrik kesme tutanağının ve mühürlü sayacın fotoğrafını paylaşarak, “Elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon abonenin sesi olmak için direnen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na iftira atan Fatih Dönmez hangi yüzle o koltukta oturmaya devam edeceksin? İşte elektrik kesme tutanağı, hemen istifa et” dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” paylaşımını yaptı.

“ERDOĞAN’IN ENERJİ BAKANI BUDUR”

Kılıçdaroğlu da yine sosyal medya hesabından Dönmez’e şu yanıtı verdi:

Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!

Kılıçdaroğlu’nun ardından CHP kurmaylarından da Bakan Dönmez’e sosyal medyadan tepki geldi.

CHP yöneticilerinin tepkileri şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “Rahmetli Erbakan Hoca yaşasaydı şöyle derdi: ‘Sizi gidi yalancılar siziii...”

ÖZKAN: ENTRİKACI BAKAN İSTİFA! HANGİ YÜZLE O KOLTUKTA OTURACAKSIN?

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: “Bu nasıl bir delirme hali. Ayıp. Hiç mi utanman yok? Yalan, entrikayla ülkenin canına okudunuz. Yönetemiyorsunuz. Yalancıdan devlet adamı olmaz. Erken seçim istiyoruz. Düşün milletin yakasından. Bir de bakan olacaksın utan . Yalanlarına karşı işte gerçek. Yuhh. Entrikacı bakan istifa! Hangi yüzle o koltukta oturacaksın? İstifa et! Entrikacılık kadar mide bulandırıcı hiç bir şey yoktur. Kurtuluşun istifa etmektir.”



KESME TUTANAĞI VE MÜHÜRLÜ SAYAÇ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Tuncay Özkan: (Elektrik kesme tutanağının fotoğrafını paylaşarak)” Elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon abonenin sesi olmak için direnen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na iftira atan Fatih Dönmez hangi yüzle o koltukta oturmaya devam edeceksin? İşte elektrik kesme tutanağı, hemen istifa et. Elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon abonenin sesi olmak için direnen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ziyaret ettiği ev halkına iftira atan Fatih Dönmez hangi yüzle o koltukta oturacaksın? İşte mühürlü elektrik saati."

ÖZTUNÇ: YALAN SÖYLEMEYİ AĞABABALARINDAN MI ÖĞRENDİN?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: “Yalan söylemeyi ağababalarından mı öğrendin? Kelime oyunu yaparak aklınca algı yaratmaya çalışıyorsun. Sefilsin ve yalancısın. Hükümetinin ne kadar aciz olduğunu bir kez daha ispatlamış oldun.”

AKIN: DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: “Çaresizlikle denize düşen yılana sarılır, sen mübarek Ramazan'da yalana sarıldın. Ülkemizin karanlıkta kalan ailelerine ve çocuklarına ses olan Genel Başkanımıza iftira attın Fatih Dönmez... Yalanı dolanı bırak istifa et.”

