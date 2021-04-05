Emekli Amirallerin ardından eski vekillerden bildiri geldi



Emekli büyükelçiler ve 104 emekli amiralin bildirisinin ardından 96 eski milletvekili de Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi tartışmasına yönelik bildiri yayınladı. Bildiride "Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik çeşitli emeller taşıyan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul’da ısrar edilmesini, Atatürk Türkiye'sinin Lozan Antlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan, İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğimizi sağlayan, Montrö Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılmasını doğru bulmuyoruz" denildi

104 emekli amiralin bildirisinin ardından 96 eski milletvekili de Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi tartışmasına yönelik bildiri yayınladı. "Eski parlamenterler olarak diyoruz ki; Kanal İstanbul yapılamaz! Montrö tartışmaya açılamaz!" başlıklı bildiri şöyle:

ALTINA İMZA KOYUYORUZ

126 eski büyükelçi ve 103 emekli Amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi’yle ilgili açıklamalarını desteklediğimizi ve altına imza koyduğumuzu, kamuoyuna ilan ediyoruz.

TARTIŞMAYA AÇILMASI YANLIŞ

Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi tartışmalarının geldiği nokta, bu açıklamamızı zorunlu kılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik çeşitli emeller taşıyan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul’da ısrar edilmesini, Atatürk Türkiye'sinin Lozan Antlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan, İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğimizi sağlayan, Montrö Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılmasını doğru bulmuyoruz.

HUKUK DEVLETİ OLDUĞUMUZU HATIRLATIYORUZ

Ülkemizin bugününü ve geleceğiyle ilgili can alıcı konularda, kamuoyunu bilgilendirmek, temel bir anayasal haktır. Anayasal hakların güvencesi olması gerekenlerin, toplumu susturmaya, sindirmeye, korkutmaya çalışmaları kabul edilemez. Çoğulcu demokrasinin gereği olarak en doğal yurttaşlık hakkını kullanarak, Kanal İstanbul ve Montrö konusundaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşan kişi ve gruplara yönelik tehdit, suçlama, saldırı korkutma ve soruşturma gibi girişimler yurttaşlık haklarını ipotek altına almaktır. Bu yaklaşımı ve bu girişimleri kınıyor, hala bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlatıyoruz.

DARBECİLİK SUÇLAMALARINI ESEFLE KARŞILIYORUZ:

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkelerini ve temel felsefesini vicdansız darbelerle yıkmaya çalışanların, konuşma ve düşüncelerini açıklama hak ve özgürlüğünü kullanan kişileri darbecilikle suçlamalarını da esefle karşılıyoruz.

A.İhsan Köktürk / Zonguldak

A.Kemal Kumkumoğlu / İstanbul

Ali Rıza Öztürk /Mersin

Abdülrezzak Erten / İzmir

Ahmet Güryüz Ketenci /İstanbul

Ahmet Küçük​ / Çanakkale

Ahmet Toptaş​/ Afyon

Alaaddin Yüksel / İzmir

Ali Ahmet Ertürk / Edirne

Ali Aslan / Muğla

Ali Haydar Erdoğan / İstanbul

Ali Oksal / Mersin

Ali Özcan / İstanbul

Ali Özgündüz​/ İstanbul

Ali Rıza Bodur / İzmir

Ali Rıza Ertemur / Denizli

Altan Tuna / Çanakkale

Atilla Kart /Konya

Ahmet Tan / İstanbul

Barış Can / Sinop

Bekir Yurdagül / Kocaeli

Binnaz Toprak / İstanbul

Bülent Baratalı / İzmir

Cevdet Selvi​/ Eskişehir/Kocaeli

Cumhur Yaka / Muğla

Çetin Soysal​/ İstanbul

Dilek Akagün​/ Uşak

Durdu Özpolat / Kahramanmaraş

Enis Tütüncü​/ Tekirdağ

Erdal Aksünger / İzmir

Erdal Karademir / İzmir

Ergün Aydoğan / Balıkesir

Esfender Korkmaz / İstanbul

Fahrettin Üstün / Muğla

Feramuz Şahin / Tokat

Fikri Sağlar / Mersin

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Güldal Mumcu / İzmir

Güldal Okuducu / İstanbul

Hakkı Ülkü / İzmir

Halil Ünlütepe / Afyon

Hasan Ören / Manisa

Haşim Oral / Denizli

Hulusi Güven​/ Adana

Hüsnü Bozkurt / Konya

Hasan Gemici / >Zonguldak

İbrahİm Özdiş​ /Adana

İsmail Değerli​ / Ankara

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