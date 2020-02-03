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Erbakan 'AB ile tüm ilişkilerimizi askıya alalım'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sert tepki göstererek, "Bu hareket AB ile tüm ilişkilerimizi askıya almalı" dedi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 07:04
Erbakan 'AB ile tüm ilişkilerimizi askıya alalım'

Fatih Erbakan'dan sert  'Türk Bayrağı' tepkisi: AB ile tüm ilişkilerimizi askıya alalım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sert tepki göstererek, " Bu hareket AB ile tüm ilişkilerimizi askıya almayı gerektirecek bir harekettir. Bundan daha ağır bir hakaret olamaz." açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi lideri Dr. Fatih Erbakan, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos ile ilgili, "O edepsiz vekil Avrupa Birliği Parlamentosu'ndan (AP) derhal men edilmelidir. Yunanistan devleti de Türkiye Cumhuriyeti'nden ve milletimizden acilen özür dilemelidir." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'BUNLARA KESİNLİKLE DUR DENİLMELİDİR'

Türkiye'de 50 ilin birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını belirten Erbakan, sadece 19 il için yapı denetim zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki iller arasında ayrımcılık yapıldığını öne süren Erbakan, "Yapı denetimleri sadece ticari maksatlar, dostlar alışverişte görsün mantığıyla yapılıyor. Deprem açısından riskli bölgeler yapılaşmaya açılıyor. Bunlara kesinlikle dur denilmelidir. Milletimize, deprem tedbirleriyle ilgili eğitimlerin geniş bir şekilde verilmesi lazım." diye konuştu.

ASIL HEDEF BAŞKENTİ KUDÜS OLAN 'BÜYÜK İSRAİL' PROJESİ

Erbakan, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen sözde barış planıyla Filistin'de yapılan işgalin meşrulaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasıyla Filistin'deki Müslüman varlığının sona erdirilmek istendiğini dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Plan ile orası İsrail'e ait olacak. Kurulmasını planladıkları sözde büyük İsrail'in merkezi Kudüs ve Mescid-i Aksa olacaktır. Ele geçirdikleri Mescid-i Aksa'yı tamamen yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni inşa edecekler. Söz konusu yüzyıllık plan, 5 bin yıldır hayalini kurdukları büyük İsrail yolunda atılmış bir adımdır. Filistin halkının geleceğini tayin etme hakkı Trump ve Netanyahu'ya değil, Filistinlilere, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın üzerindeki söz hakkı ise doğrudan doğruya İslam alemine aittir."

TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İSLAM BİRLİĞİ

Dünya Siyonizm'inin sadece Müslümanlar için değil tüm 7 milyar için tehlike oluşturduğunu vurgulayan Erbakan; "İslam Dünyasındaki bütün sıkıntıların çözümü için Hükümetimize bu noktada çok büyük görev düşmektedir. D-8 organizasyonuna sahip çıkıp  asıl kuruluş amaçlarına uygun şekilde çalıştırmalı ve geliştirmelidir. Arkasından da asıl hedef olan D-60'ın kurulması için gereken adımların atılması için çalışılmalıdır. Çünkü 50 senedir Milli Görüş'ün ifade ettiği gibi 'Siyonist İsrail devleti laftan anlamaz güçten anlar'.

BUNDAN DAHA AĞIR BİR  HAKARET OLAMAZ!

Erbakan, AP Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u en şiddetli şekilde kınadıklarını belirtti.

Avrupa Birliği'nin ırkçı, şımarık ve ahlaksız çocuklarını dizginlemesi gerektiğini ifade eden Erbakan, "Yoksa Türk milleti gereğini yapar. O yırtıp çöpe atmaya kalktığınız bayrak, bizim on binlerce şehitlerimizin kefen örtüsüdür. Böyle açıkça bir saldırıyı kabul edebilmemiz mümkün değildir. Bu hareket  AB ile tüm ilişkilerimizi askıya almayı gerektirecek bir harekettir. Bundan daha ağır bir hakaret olamaz. O edepsiz vekil Avrupa Birliği Parlamentosu'ndan acilen men edilmelidir. Yunanistan devleti, Türkiye Cumhuriyeti'nden ve milletimizden özür dilemelidir.Hatta tazminat ödemelidir." diye konuştu.

Fatih Erbakan, 9 Şubat Pazar günü saat 14.00'te, Sakarya Kent Meydanı'nda düzenleyecekleri Filistin ve Kudüs'e destek mitingine tüm vatandaşları davet etti.

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