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Erbakan; 'ABD  kaosu ve şiddeti tırmandıracak bir adım daha attı'

ABD Başkanı Trump'ın İsrail'de açıkladığı Barış Planı'na sert tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Bu şiddetin ve kaosun yeni bir adımıdır" dedi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 22:04
Erbakan; 'ABD  kaosu ve şiddeti tırmandıracak bir adım daha attı'

Yeniden Refah'tan sözde barış planına sert tepki: 'ABD  kaosu ve şiddeti tırmandıracak bir adım daha attı'

Yeniden Refah Partisi  Genel Başkanı  Dr. Fatih Erbakan ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planına ilişkin, ‘Yüzyılın Anlaşması’ planı adı altında bir bakıma 'Büyük İsrail’in Kurulması Planı’nı  ilan ederek istikrarsızlığın, kaosun ve şiddetin artması için ciddi bir adım daha atmış oldu." dedi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan ABD Başkanı Trump'ın tek taraflı ilan ettiği sözde barış planı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

SİYONİZMİN 'BÜYÜK İSRAİL' HEDEFİNE YÖNELİK ATILMIŞ BİR ADIMDIR

Erbakan ABD'ye yönelik sert ifadelerin yer aldığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu son adım açık bir şekilde Filistin Devleti’ni  ve oradaki Müslüman varlığını tamamen yok edip, Dünya Siyonizmi’nin  5 bin  seneden  fazla süredir ulaşmak istediği başkenti Kudüs olan ‘Büyük İsrail’ hedefine ulaşmak için atılmış bilinçli bir adımdır. Milli  Görüş olarak elli yıldan beri ABD Devleti’nin arkasındaki görünmez gücün Siyonizm olduğunu söylüyor, Dünya Siyonizmi’nin  ve  Siyonist  İsrail Devleti’nin amaçlarını ve hedeflerini tek tek açıklayarak en önemli uyarı vazifesini yapıyoruz. Konunun önemi ve  haklılığımız  bu son gelişmeyle  bir kez daha ortaya çıkmıştır."

'KUDÜS'ÜN BAĞIMSIZ FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ OLMADIĞI HER PLAN KAOS GETİRİR'

Kudüs’ün bağımsız bir Filistin Devleti’nin başkenti olmadığı her türlü planın kaostan başka bir şey getirmeyeceği uyarısında bulunan Erbakan, ‘Yüzyılın Çözümü’ adı altında Siyonist İsrail Devleti’nin, Kudüs’ün güvenlik bariyerinin dışında kalan bir alanın silahsız ve 'kontrollü' Filistin Devleti’nin başkenti olmasını kabul etmesi Filistin’in ve İslam Alemi’nin Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki etkisini tamamen ortadan kaldırmaya yöneliktir." dedi.

FİLİSTİN'İN GELECEĞİNİ TAYİN ETME HAKKI SADECE FİLİSTİNLİLERİNDİR

Erbakan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Filistin halkının geleceğini tayin etme hakkı Trump ve Netanyahu’nun değil, ancak ve ancak Filistinlilerindir. İşgalci İsrail Devleti’nin yetmiş yıllık sorunu görmezden gelerek çözüm adı altında çözümsüzlük önermesi konuyu iyice içinden çıkılmaz bir noktaya getirecektir. 

Sonuç olarak, Filistin sorununun tek taraflı ve hukukun üstünlüğü ilkesinden çok, 'üstünlerin hukuku'  ilkesine göre, hakkı değil kuvveti üstün tutarak  çözüme kavuşturulması asla mümkün değildir. "

D-60 HEDEFİNE BİR AN EVVEL ULAŞILMALIDIR

Erbakan Hükümet yetkililerine de çağrıda bulunarak "Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sadece kınama ve telin etme yerine, Birleşmiş Milletler nezdinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli fiili adımları atmalıdır.  Ve daha da önemlisi tüm bu sorunların asıl çözümü olan D-8 Organizasyonu’nun  kuruluş  amaçlarına  uygun şekilde çalışması ve 'D-60' hedefine bir an evvel ulaşılması için çaba sarf etmelidir." dedi.

KUDÜS’Ü  İLHAK ETMEYE YÖNELİK  ‘YÜZYILIN ÇÖZÜMÜ’  PLANINI ŞİDDETLE TELİN VE REDDEDİYORUZ

Yeniden Refah Partisi olarak böyle  bir karara şiddetle karşı olduklarının altını çizen Erbakan değerlendirmesini şöyle tamamladı: " İşgalci İsrail Devleti’nin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria  başta olmak üzere, 1967 Savaşı'ndan bugüne kadar işgal ettiği alanları ve Müslümanların kutsalı olan Kudüs’ü tamamen Siyonist İsrail egemenliği altına alma girişimini şiddetle telin ediyoruz ve Milli Görüş Lideri Merhum Erbakan Hocamızın meşhur sözünü tekrar ediyoruz;

“Amerika İsrail’i bu kadar seviyorsa, kendi eyaletlerinden bir tanesini İsrail’e versin”

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Yeniden Refah Partisi
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