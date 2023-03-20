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Erbakan Cumhur İttifakı'na hayır dedi, TRT yayını kesti

AKP'nin öncülüğünde kurulan Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Yeniden Refah Partisi, TRT canlı yayınında seçimlere tek başına gireceğini açıklayınca TRT yayını kesti.

20 Mart 2023 Pazartesi 15:13
Erbakan Cumhur İttifakı'na hayır dedi, TRT yayını kesti

Erbakan Cumhur İttifakı'na hayır dedi, TRT yayını kesti


Türkiye'nin yarısı deprem felaketinin acılarını yüreğinde hissederken, seçim ittifakı kurulması beklenen Yeniden Refah Partisi'nden AKP'ye canlı yayında 'hayır' geldi.


Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti olarak Cumhur İttifakı'nı 'desteklemeyeceklerini' açıklar açıklamaz TRT yayını kesti. Yayının kesilmesinden sonra Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.


Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'yla istişare sürecinin tamamlanmasının ardından 'ittifak' kararını açıkladı. Erbakan, AKP’den gelen Cumhur İttifakı’na katılım teklifini kabul etmediklerini açıkladı.


"14 Mayıs seçimlerine hiçbir ittifaka dahil olmadan yolumuza devam edeceğiz" diyen Erbakan ayrıca cumhurbaşkanı adayı olacağını da resmen ilan etti.

TRT YAYINI KESTİ
Erbakan Cumhur İttifakı'nı 'desteklemeyeceklerini' açıklar açıklamaz TRT yayını kesti. Yayının kesilmesinden sonra Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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