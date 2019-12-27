Erbakan'dan asgari ücret tepkisi | Açlık sınırında asgari ücret

Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan dün açıklanan 2020 yılı için geçerli olacak 2 bin 324 lira asgari ücret rakamına tepki göstererek 'Milyonlarca insanımızı bu sene de açlık sınırındaki asgari ücrete mahkum edildi' dedi.

7 milyon insanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret haftalar süren görüşmeler sonrası dün akşam Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tarafından açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

Açıklanan rakam kısa sürede sosyal medyada vatandaşın büyük tepkisine neden oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan asgari ücret fiyatına sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

AÇLIK SINIRINDAKİ ASGARİ ÜCRETE TALİM

Erbakan; “Ak Parti - MHP koalisyon Hükümeti her zaman olduğu gibi emekçilerin ihtiyaç ve beklentilerini değil, sermayenin taleplerini esas aldı ve maalesef milyonlarca insanımızı bu sene de açlık sınırındaki asgari ücrete mahkum etti” dedi.

EMEKÇİLER YENİDEN REFAH'I İKTİDARA TAŞIYARAK EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALACAKLAR

Erbakan bu bedelin kabul edilemez bulduklarının altını çizerek; "Adeta hayatta kalma mücadelesi içinde olan milyonlarca insanımızın emeğine, alın terine biçilen bu bedeli kabul etmemiz mümkün değildir. 1996’da Refah iktidarının yaptığı zamlarla ayakta durabilen tüm emekçiler ve emekliler, bu sefer de Yeniden Refah’ı iktidara getirerek geleceklerini ve emeklerini güvence altına alacaklar." şeklinde konuştu.

