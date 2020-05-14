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Erbakan | Ülkemizin gelişmişlik düzeyini buradan anlayabiliriz

14 Mayıs 2020 Perşembe 17:41
Erbakan | Ülkemizin gelişmişlik düzeyini buradan anlayabiliriz

Yeniden Refah Lideri Fatih ErbakanÜlkemizin gelişmişlik düzeyini  buradan anlayabiliriz

Yeniden Refah lideri  Dr. Fatih Erbakan Engelliler Haftası'na ilişkin, 'Bir ülkenin ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunu anlamak için, o ülkenin engelli vatandaşlarına hizmet ediş kalitesine bakılır.' ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya nüfusunun 10’da 1’i, ülke nüfusumuzun da 8’de 1’inin engelli vatandaşlardan oluştuğu halde ve bu vatandaşlarımız her gün, hayatın her alanında sıkıntı yaşadığı halde, bu vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar  senenin sadece 5 günü ilgileniliyor ve gündeme alınıyor." dedi.

'Edebiyat yapmak yerine Engelliler için çaba sarf edelim'

'Sosyal devlet olmak öncelikle vatandaşların sorunlarına vakıf olmayı ve bu sorunların edebiyatını yapmak yerine, bunları gidermek için çaba sarf etmeyi gerektirir.' diyen Erbakan, engellilerimizin  yaşadığı sorunlara değindi:

"Engelli vatandaşlarımızın kaldırımların, yolların, kamu ve özerk sektöre ait binaların engelli vatandaşların erişimine ve kullanımına müsait olmaması nedeniyle ulaşım sorunu yaşamakta, ülkemizin kanayan yarası olan işsizlik sorunu engelli vatandaşlarımız için de büyük sorun teşkil etmektedir.  Yine engellilerimizin eğitim alabilecekleri fiziki şartları yeterli kurum bulmak  zor. Altyapı ve üstyapıdaki sorunlar nedeniyle engelli vatandaşlarımız evlerinden çıkamıyor, adeta ev hapsine mahkûm ediliyor. Evden dışarı çıkamayan engelli kardeşlerimiz sosyal hayattan yani yaşamın kendisinden mahrum kalıyorlar.  Bizler şu birkaç aylık pandemi sürecinde dahi evimizden çıkamıyoruz diye yakınırken, bir de ömür boyu bu sıkıntıyı yaşayan engelli kardeşlerimizi düşünelim."

'Engelliler Haftası fotoğraf çekinme haftasına dönüşmemeli'

Erbakan, 'Engelliler Haftası 5 gün boyunca engelli vatandaşlarla fotoğraf çekinme haftasına veya da daha önce engellilerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşma haftasına dönüşmemeli' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizdeki yaklaşık 10 milyon engelli vatandaşımızın sadece 730 bini emekli aylığı, sadece 530 bini engelli yakını bakım aylığı alıyor  ve sadece 300 bin engelli kamu ve özel sektörde istihdam edilmiştir. Geriye kalan 8,5 milyon engelli yani engellilerimizin %85’i bu imkanların hiçbirinden yararlanamamaktadır. Bu acı gerçek ortadayken istediğimiz kadar engellilerimizle fotoğraf çektirelim."

Devletin,  sadece kendi kendini geçindiremeyecek durumda olan engelli vatandaşına para ödeyerek sorumluluğundan kendini kurtaramayacağını dile getiren Erbakan, aynı zamanda  engellilerin onurlarını kırmadan ekonomik özgürlüklerini kazandıracak adımlar atılarak  yasal ve ahlaki zorunluluğunu yerine getirmiş olacağını vurguladı.

'Engelli vatandaşlarımıza hizmet lütuf değil, onların en doğal hakkı'

'Engelli vatandaşlarımız için yapılacak hizmetler onlara bir lütuf değil, onların en tabii hakkıdır. ' vurgusunu yapan Erbakan,  " Bir ülkenin ne kadar güçlü bir medeniyete sahip olduğunu, ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunu anlamak için, o ülkenin engelli vatandaşlarına hizmet ediş kalitesine bakılır. Günümüz şartları göz önünde bulunduğunda, engellilerimize hizmet noktasında sınıfta kaldığımız ortadadır. " şeklinde konuştu.

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ErbakanYeniden Refah
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