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Erbakan'dan 'Ayasofya' açıklaması |Tarihi ana hep birlikte şahitlik edeceğiz!

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, "Cuma günü Ayasofya Camii’nde tam 86 yıl sonra kılınacak ilk namazda, aziz Milletimiz’le, Yeniden Refah Partimiz’in tüm vatan sathından teşkilat mensupları ve üyeleri ile birlikte bizler de bulunacağız, bu muazzam tarihi ana hep birlikte şahitlik edeceğiz." dedi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 11:16
Erbakan'dan 'Ayasofya' açıklaması |Tarihi ana hep birlikte şahitlik edeceğiz!

Fatih Erbakan'dan 'Ayasofya' açıklaması: Bu muazzam tarihi ana hep birlikte şahitlik edeceğiz!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada,  Ayasofya Camii’nin Sultan Fatih’in vakfiyesine, vasiyetine uygun bir şekilde yeniden cami olarak kapılarını açacak olmasından duydukları büyük heyecanı ve bahtiyarlığı  ifade ederek kendilerinin de teşkilat üyeleriyle birlikte 24 Temmuz Cuma günü kılınacak ilk namazda yer alacaklarını belirtti.

'Ayasofya fethin sembolü, Hakkın Batıla üstün gelişinin simgesidir'

'Bugün bizler de tüm Milletimiz ve tüm İslam Alemi gibi muazzam bir coşku içerisindeyiz.' diyen Erbakan şunları kaydetti:

" Ayasofya Camii, İstanbul’un ecdadımız tarafından fethinin sembolü, Hakk’ın Batıla üstün gelişinin simgesidir. İstanbul’un fethinden sonra ilk şükür namazının kılındığı mekân ve İstanbul’un işgalden kurtuluşundan sonra da ikinci şükür namazının kılındığı mekân olması bakımından da çok büyük mana ifade etmektedir. Ayasofya Camii’nin bütün bu özellikleri dolayısıyla ve elbette ki Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti uyarınca yeniden ibadete açılması çok hayırlı ve tarihi bir adım olmuştur."

Erbakan Hocamız'ın Ayasofya'nın açılmasında büyük emeği var

Fatih Erbakan, Milli Görüş Kurucu lideri  Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yola çıktığı 1969 yılından itibaren Ayasofya Camii’nin anlamı ve mutlaka bir an evvel camii olarak ibadete açılması gerekliliğini en yüksek  sesle, her platformda dile getirip Millet nezdinde bu hususta farkındalık oluşturduğunu, toplum nezdinde gerekli hassasiyetin, duyarlılığın ve heyecanın oluşmasına öncülük ettiğini vurguladı.

Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayasofya Camii’nin en tabi hakkımız ve çok ciddi bir manevi sorumluluk olarak ibadete açılması için yıllar boyunca büyük gayretler sarf eden Erbakan Hocamız, Ayasofya konusunun ulusal ve uluslararası alanda gündeme oturmasında, bugün ulaştığımız noktaya gelinmesinde en büyük pay sahibi olan şahsiyettir. Bu sebeple, Merhum Liderimiz Erbakan Hocamız’ı ve bu uğurda gayret gösteren tüm geçmişlerimizi bu tarihi günde rahmetle ve şükranla bir kez daha anıyoruz."

'Cumhurbaşkanımız ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum'

Erbakan, "Neredeyse 90 yıllık hasretin bitmesi için gerekli resmi adımları atan başta Sn. Cumhurbaşkanı olmak üzere, tüm yetkilileri ve Ayasofya’yı müzeye çeviren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nı iptal eden Danıştay 10. Dairesi Başkanı ve üyelerini bir kez daha tebrik ediyor, ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’nin birlik, beraberlik, güçlenme ve istikrara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz. Bu çok önemli ve tarihi adım, bu çok büyük mana ifade eden ilk namaz Milletimiz’e, İslam Alemi’ne ve tüm insanlığa hayırlı olsun." dedi.

Son Güncelleme: 23.07.2020 11:22
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