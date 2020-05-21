Erbakan'dan iftiralara cevap |Hakkı ve hakikati haykırmaya devam edeceğiz

Fatih Erbakan'dan iftiralara sert cevap: Hakkı ve hakikati haykırmaya devam edeceğiz!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir röportajımızda ifade ettiğimiz apaçık gerçekler, belli bir kesim tarafından maksatlı olarak başka noktalara çekilmiştir." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, aile kurumunu ifsat eden İstanbul Sözleşmesi'ni ve sebep olduğu binlerce 'erken evlilik mağdurlarını' dile getirdiği konuşmasından 1 cümle alınıp malum odaklar tarafından iftiralara uğradıklarını kaydetti.

Zina fiili bir an önce suç kapsamına alınmalı

'Bu filmi biz 50 senelik Milli Görüş tarihinde defalarca izledik, bu gibi durumlara son derece alışkınız ve dayanıklıyız.' diyen Erbakan açıklamasında şunları ifade etti:

"Biz söz konusu röportajda da, önceden beri de ne söylediğimizin farkındayız . Yeniden Refah Partisi olarak; Aile yapımızı bozan, nesilleri ifsat eden “İstanbul Sözleşmesi” ve bunun uzantısı olarak çıkarılan İç Hukuk’taki kanunlara karşı olduğumuzu belirttik. Zinanın suç olmaktan çıkartılması, aile yapımızda derin yaralar açmıştır. Bu durum nesillerimizi tehdit etmektedir. Bir an önce zina fiilinin suç kapsamına alınması zorunluluktur. Türk Ceza Kanunu’nun 103 ve 104 maddelerindeki düzenlemeye göre, erken yaşta bir kız nikahsız bir şekilde, kendi rızası ile başka birisiyle birlikte olabiliyor. Bu eylem suç teşkil etmiyor. Birlikte olduğu insan isterse babası yaşında olsun; kızın kendisi şikayetçi olmadıktan sonra kimse bir şey diyemiyor. Bu durum Türk Ceza Hukuku’nda “Cinsel Özgürlük“ olarak tanımlanıyor."

Binlerce aile çoluk çocuk perişan durumda!

Erbakan, ilgili kanunların yıllar sonra mağduriyetlere sebep olduğunu ifade ederek; "Bundan yıllar önce Allah’ın emri, Peygamberin kavliyle, anne-babaların, gelin ve damadın rızasıyla evlilik yapmış, çoluk çocuğa karışmış insanlar, yıllar sonra hapse atılıyor. Devlet aradan yıllar geçtikten sonra kocayı alıyor, sen erken yaşta evlilik yapmışsın diye 10 yıl - 15 yıl hapse atıyor. Bugün bu aileler, 2-3 çocukla perişan halde hayat sürmektedirler. Zira kocalar fail olarak hapse atılmış, genellikle her iki eşin babaları da yardım ve yataklık suçundan hapse atılmış bulunmaktadır. Ortada çocuklarıyla bir anne yapayalnız ve perişan halde kalmaktadır." dedi.

'Zina serbest nikah yasak' anlayışına karşıyız!

Yeniden Refah Partisi olarak çarpık anlayışı ve kanunlardaki bu yanlışlılığı ortaya koymaya çalıştıklarını dile getiren Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken yaşta bir kızla nikahsız birliktelik yaşamak serbest, fakat nikah kıyarak, anne babaların ve gelinin rızasıyla evlenmek suç! Nikahsız birliktelikte erken yaştaki kızın rızası geçerli, nikahlı-meşru evlilikte erken yaştaki kızın rızası geçerli değil. Bu akla, mantığa, aynı zamanda Anayasanın 10. maddesi gereğince “Eşitlik İlkesine” de aykırı bir durumdur. Bu düpedüz “ZİNA SERBEST, NİKAH YASAK” anlayışıdır."

'Gerçekleri söylememizden rahatsızlık duyuyorlar'

Erbakan, "Bugüne kadar ekonomi, adalet, eğitim, tarım gibi konularda tüm milletimizin takdirini kazanan, ülkemizin yararına olan çok sayıdaki fikirlerimizi, görüş ve projelerimizi, kaynak paketlerimizi görmezden gelen, bir satırlık dahi yer vermeyen kesimlerin bizi bu şekilde gündeme getirmeleri iyi niyetten ne kadar uzak olduklarını ispatlamaktadır. Bunun asıl sebebi de; birtakım odakların, aile yapımızı bozacak, toplumu ahlaki olarak ifsat edecek yasa ve sözleşmeleri gündeme taşımamızdan rahatsızlık duymalarıdır." dedi.

Hakkı ve hakikati haykırmaya devam edeceğiz!

Erbakan, 'Yeniden Refah Partisi olarak, Hakkı ve hakikati haykırmaktan asla geri durmayacaklarını vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı:

"Aile kurumunu yıkmak, milletimizi içinden çökertmek için Dış Güçler tarafından özel olarak hazırlanan CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’ne, ve bu sözleşmeler doğrultusunda çıkarılan aile ve sosyal politikalar alanındaki çarpık kanun ve düzenlemelere karşı mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde devam ettireceğiz."