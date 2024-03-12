Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Erdal Beşikçioğlu'ndan iklim aktivistlerine destek!

Kentlerin iklim krizine karşı dirençli hale getirilmesi talebiyle kampanya yürüten Genç İklim Hareketi, yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları ile görüşmeye başladı. 

12 Mart 2024 Salı 16:31
Erdal Beşikçioğlu'ndan iklim aktivistlerine destek!






Erdal Beşikçioğlu'ndan iklim aktivistlerine destek!

10 maddelik “İklim Dostu Belediye Taahhütnamesi”ni imzalayan adaylardan biri de “Behzat Ç” karakteriyle de bilinen CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu oldu. Beşikçioğlu, “İklim Dostu Etimesgut” için söz verdi.

Türkiye Genç İklim Hareketi’nden İklim İçin Türkiye, TİHAP, İklim Öncüleri, İklim Değişmeden Değiş ekiplerinin, change.org/iklimdostukentler adresinde “Gençlerden Yerel Seçimler İçin Adaylara Çağrı: İklim Politikalarınızı Açıklayın” talebiyle yürüttükleri kampanya çalışmaları hızla devam ediyor. Şimdiye kadar 22 belediye başkanı adayı ile görüşen ekipler, iklim kriziyle mücadelede iklim dostu kentlerin önemini vurgulayarak adaylardan sera gazı emisyonlarını azaltacaklarına ve sıfırlayacaklarına dair söz aldılar. Bağlıca Buluşması’na katılan gençler, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile görüştü ve “İklim Dostu Etimesgut” için söz aldı. Beşikçioğlu ayrıca 10 maddelik İklim Dostu Belediye Taahhütnamesi’ni de imzaladı.

change.org/iklimdostukentler adresinde kampanyalarını yürüten Genç İklim Hareketi, adaylardan beklentilerini ise şöyle özetledi: “Kentler için mücadele etmezsek iklim krizi önlenemez. Belediyelerin, belediye başkanlarının iklim krizine karşı kentlerde enerji dönüşümü başlatmaktan, karbonsuz ulaşım yöntemlerine yatırım yapmaya kadar bir dizi sorumluluğu var. Birleşmiş Milletler, kentlerin iklim için eyleme geçmesindeki temel ve ilk sorumlulukları binaları maksimum seviyede enerji verimli hale getirmek, ulaşım sektöründe yenilikler ile ulaşımı karbonsuzlaştırmak, yeşil alanları maksimum seviyede arttırmak, yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik etmek ve akıllı su yönetim sistemlerini benimsemek olarak sıralıyor.  

Kentlerimiz 2050 yılından önce saldığı emisyonları azaltmaz veya sıfırlanmazsa iklim felaketlerinin sıklığı artacak ve daha da yaygınlaşacak. Belediye başkanlarından 2050’den önce yönettikleri kentin net sıfır emisyon olması için taahüt vermesini ve buna uygun zaman planlaması yaparak, kentlerin geleceğini güvence altına almalarını talep ediyoruz! Bu yüzden belediyelere sesleniyoruz: 2030'da ara hedef, 2050'de net sıfır sözü verin, kentlerin iklim krizindeki mücadelesine katılın!”


 

Anahtar Kelimeler:
Behzat Ç.Erdal Beşikçioğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barınak sözü veren AKP'li aday öldürdüğü hayvanlarla poz vermiş
Barınak sözü veren AKP'li aday öldürdüğü hayvanlarla poz vermiş
AKP'li aday, şantiyede işçileri karşısına dizdi oy istedi
AKP'li aday, şantiyede işçileri karşısına dizdi oy istedi
AKP il başkanı şatafatlı düğün sonrası istifa etti
AKP il başkanı şatafatlı düğün sonrası istifa etti
İmamoğlu mal varlığını açıkladı | Sıra diğerlerinde
İmamoğlu mal varlığını açıkladı | Sıra diğerlerinde
YRP'nin türkücü adayı Davut Güloğlu haksızlıklara isyan etti
YRP'nin türkücü adayı Davut Güloğlu haksızlıklara isyan etti
Hüseyin Baş: Sen önce İsrail’le ticareti kes, Kürecik’i kapat
Hüseyin Baş: Sen önce İsrail’le ticareti kes, Kürecik’i kapat
İmamoğlu, Murat Kurum'u Gazze için davet etti | Çekinme gel
İmamoğlu, Murat Kurum'u Gazze için davet etti | Çekinme gel
Hüseyin Baş | Kişi başı 13 bin dolar kime gidiyor?
Hüseyin Baş | Kişi başı 13 bin dolar kime gidiyor?
Murat Kurum, İBB'nin ihalesini yaptığı projeyi vaat emiş
Murat Kurum, İBB'nin ihalesini yaptığı projeyi vaat emiş
Süleyman Soylu CHP standında Murat Kurum'a oy istedi
Süleyman Soylu CHP standında Murat Kurum'a oy istedi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim