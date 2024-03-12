Erdal Beşikçioğlu'ndan iklim aktivistlerine destek!

10 maddelik “İklim Dostu Belediye Taahhütnamesi”ni imzalayan adaylardan biri de “Behzat Ç” karakteriyle de bilinen CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu oldu. Beşikçioğlu, “İklim Dostu Etimesgut” için söz verdi.

Türkiye Genç İklim Hareketi’nden İklim İçin Türkiye, TİHAP, İklim Öncüleri, İklim Değişmeden Değiş ekiplerinin, change.org/iklimdostukentler adresinde “Gençlerden Yerel Seçimler İçin Adaylara Çağrı: İklim Politikalarınızı Açıklayın” talebiyle yürüttükleri kampanya çalışmaları hızla devam ediyor. Şimdiye kadar 22 belediye başkanı adayı ile görüşen ekipler, iklim kriziyle mücadelede iklim dostu kentlerin önemini vurgulayarak adaylardan sera gazı emisyonlarını azaltacaklarına ve sıfırlayacaklarına dair söz aldılar. Bağlıca Buluşması’na katılan gençler, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile görüştü ve “İklim Dostu Etimesgut” için söz aldı. Beşikçioğlu ayrıca 10 maddelik İklim Dostu Belediye Taahhütnamesi’ni de imzaladı.

change.org/iklimdostukentler adresinde kampanyalarını yürüten Genç İklim Hareketi, adaylardan beklentilerini ise şöyle özetledi: “Kentler için mücadele etmezsek iklim krizi önlenemez. Belediyelerin, belediye başkanlarının iklim krizine karşı kentlerde enerji dönüşümü başlatmaktan, karbonsuz ulaşım yöntemlerine yatırım yapmaya kadar bir dizi sorumluluğu var. Birleşmiş Milletler, kentlerin iklim için eyleme geçmesindeki temel ve ilk sorumlulukları binaları maksimum seviyede enerji verimli hale getirmek, ulaşım sektöründe yenilikler ile ulaşımı karbonsuzlaştırmak, yeşil alanları maksimum seviyede arttırmak, yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik etmek ve akıllı su yönetim sistemlerini benimsemek olarak sıralıyor.

Kentlerimiz 2050 yılından önce saldığı emisyonları azaltmaz veya sıfırlanmazsa iklim felaketlerinin sıklığı artacak ve daha da yaygınlaşacak. Belediye başkanlarından 2050’den önce yönettikleri kentin net sıfır emisyon olması için taahüt vermesini ve buna uygun zaman planlaması yaparak, kentlerin geleceğini güvence altına almalarını talep ediyoruz! Bu yüzden belediyelere sesleniyoruz: 2030'da ara hedef, 2050'de net sıfır sözü verin, kentlerin iklim krizindeki mücadelesine katılın!”



