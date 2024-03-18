Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Erdoğan'dan yardım istemeye gittiler gözaltına alındılar

Emeklilik sisteminde staj ve çıraklık sigortaları kabul edilmeyen vatandaşlar, Erdoğan'ın mitingi için geldikleri alanda gözaltına alınmasına tepki yağdı

18 Mart 2024 Pazartesi 07:35
Erdoğan'dan yardım istemeye gittiler gözaltına alındılar






Erdoğan'dan yardım istemeye gittiler gözaltına alındılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konya'da düzenlediği yerel seçim mitingine giden staj ve çıraklık sigortası mağdurları gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sosyal medyada yoğunlaştı. 50 kadar kişi emeklilik isteyen pankartlarla miting alanına girmesinin ardından gözaltına alınmış daha sonra da serbest bırakılmışıt.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında Konya'da düzenlediği miting öncesi hareketli anlar yaşandı. 

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya’da düzenlediği mitinge giden staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının miting başlamadan gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların yaklaşık 50 kişi olduğu belirtiliyor.

Bektaş, olayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:


"Konya Staj Ve Çıraklık Mağdurları Dernek Başkanı İmdat Yüğrük ve beraberindeki 50 civarındaStaj ve Çıraklık mağduru Cumhurbaşkanı’nın Konya mitinginde gözaltına alındılar. Emeklilikte staj ve çıraklık başlangıçlarının esas olmasını isteyen ve sadece bu taleplerini Sayın Cumhurbaşkanı’na iletmek isteyen mağdurlar gözaltına alınarak ikinci kez mağdur edildiler. 

Siyasetçilere durumlarını iletmek gibi en basit taleplerin dahi gözaltı ile sonuçlandığı bir ülkeye dönüştük. İktidar anayasal hakları çiğneme noktasında iyice kayıtsız ve kural tanımaz bir noktaya geldi. Eleştiri ve protesto bir yana vatandaşın taleplerini iletmesi dahi suç haline geldi. İşte AKP’nin Türkiye yüzyılı…"

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanKonyaStaj Mağdurlarıçıraklık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da Gökhan Zan muamması TİP, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
Hatay'da Gökhan Zan muamması TİP, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
Turgut Altınok'un mal varlığı | Mülk zengini çıktı
Turgut Altınok'un mal varlığı | Mülk zengini çıktı
AKP-DEM anlaşması kayıtlara girdi | Riyakarlığın belgesi
AKP-DEM anlaşması kayıtlara girdi | Riyakarlığın belgesi
Mansur Yavaş sessizliğini bozdu | Namusluysa Savcılığa gitsin!
Mansur Yavaş sessizliğini bozdu | Namusluysa Savcılığa gitsin!
Erdal Beşikçioğlu'ndan iklim aktivistlerine destek!
Erdal Beşikçioğlu'ndan iklim aktivistlerine destek!
Barınak sözü veren AKP'li aday öldürdüğü hayvanlarla poz vermiş
Barınak sözü veren AKP'li aday öldürdüğü hayvanlarla poz vermiş
AKP'li aday, şantiyede işçileri karşısına dizdi oy istedi
AKP'li aday, şantiyede işçileri karşısına dizdi oy istedi
AKP il başkanı şatafatlı düğün sonrası istifa etti
AKP il başkanı şatafatlı düğün sonrası istifa etti
İmamoğlu mal varlığını açıkladı | Sıra diğerlerinde
İmamoğlu mal varlığını açıkladı | Sıra diğerlerinde
YRP'nin türkücü adayı Davut Güloğlu haksızlıklara isyan etti
YRP'nin türkücü adayı Davut Güloğlu haksızlıklara isyan etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim