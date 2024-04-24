Erdoğan'ın danışmanı Saral'a Seyhan'dan kurs teklifi geldi
Adana'nın Seyhan ilçesi Belediye Başkanı Oya Tekin'in yerel seçim öncesi DEM Parti ilçe başkanlığı ziyareti sırasında çekilen fotağrafa montaj yaparak paylaşılmasına tepkiler devam ediyor. Montajlı fotoğrafı paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Oktay Saral'a tepki gösteren Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, yakında açılacak olan grafik tasarım kursuna katılması için Saral'a çağrıda bulundu.
Oya Tekin’den Cumhurbaşkanı Başdanışmanına tepki: ‘Fotoğrafın orijinalini paylaşıyorum ki ahlaksızlığınız görülsün’
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın montajlı fotoğrafları paylaşmasına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, dün sosyal medya hesabında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in seçim öncesi yaptığı DEM Parti ziyaretinin montajlı fotoğraflarını paylaştı.
Oya Tekin, Saral’ın paylaşımını X (Twitter) hesabında alıntıladı ve yanıt verdi. Tekin, şunları kaydetti: