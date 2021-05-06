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Erdoğan'ın danışmanından, sanatçılara hakaret yağdı

AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarının fütursuzluğu bu kez sanatçıları hedef aldı. Cem Yılmaz, Tarkan ve Gökhan Özoğuz'a hakaret eden İsmail Cesur'un sözlerine tepki yağdı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 14:14
Erdoğan'ın danışmanından, sanatçılara hakaret yağdı

Erdoğan'ın danışmanından, sanatçılara hakaret yağdı



Twitter'da 60 bin kadar takipçisi olan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından ve sosyal medya yöneticisi İsmail Cesur, partisini eleştiren sanatçılara hakaret yağdıran mesajları paylaştı. 


3.7 milyon takipçiye sahip, Türk pop müziğinin ünlü ismi şarkıcı Tarkan, 14 milyon 900 bin takipçisiyle ünlü sinema sanatçısı komedyen Cem Yılmaz ile, 1.7 milyon vatandaşın takip ettiği Türk müziğinin güçlü yorumcusu Gökhan Özoğuz'a hakaret eden İsmail Cesur'a sosyal medyadan tepki yağdı. 


Halkın sevdiği, saygı duyduğu kişilere hakaret etmekten çekinmeyen, AKP'li danışman İsmail Cesur'a göre, milyonların kalbinde taht kurmuş isimler hazımsız, çaptan düşmüş ve köhnemiş damgasını yedi. 

İsmail Cesur; iktidarın bazı politikalarını eleştiren ve sosyal olaylarda tepkisini gizlemeyen Tarkan, Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz'a tepki gösterdi.

Cesur, paylaşımında üç ünlü ismin fotoğraflarına yer vererek “Hazımsızlık, çaptan düşmüşlük, köhneleşmişlik” ifadesini kullandı.

Cesur'un paylaştığı isimlerden Tarkan, İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'nin talanına karşı çıkmıştı. Gökhan Özoğuz ise sık sık iktidarın başarısızlıklarını eleştiriyor. Cem Yılmaz da AKP'nin 'Yalan Üretim Merkezi' animasyonunu tiye almıştı.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanTarkanGökhanCem Yılmaz
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