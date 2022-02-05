Erdoğan, koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse (Covid-19) yakalandı. CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi liderleri, Erdoğan ve ailesine geçmiş olsun mesajı yayınladı



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koranavirüs testleri pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Zonguldak - Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri açılışında sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki açılış törenine canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" açıklamasını yapmıştı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Canlı bağlantının hemen ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, ''Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

''TAYYİP BEYLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ''

Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayan eşi Emine Erdoğan ise, ''Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz'' dedi.

''ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM''

Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, ''Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum'' dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ''Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin'' dedi.

''GEÇMİŞ OLSUN''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

''ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

''GEÇMİŞ OLSUN TEMENNİLERİMİ İLETİYORUM''

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.