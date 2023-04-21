Erdoğan, muhalefeti cami avlusunda yuhalattı





Türkiye'de seçim yarışı eşi görülmemiş değişime tanık oluyor. Türk halkının yıllarca gözü gibi sakındığı kışlalar, okullar ve ibadethaneler kirli siyaset yarışının odağı haline geldi. Muhaliflerini günlerdir seccade siyaseti üzerinden yerden yere vuran AKP lideri Erdoğan bu kez İstanbul'da restorasyon sonrası açılışını yaptığı Sultanahmet Camii'nde miting düzenledi. Cami avlusuna konulan kürsüden cuma namazı için gelen vatandaşlara seslenen Erdoğan, muhalefetin Diyanet'i kapatacaklarını ileri süren sözlerine kalabalık yuhalarken bunu az bulan AKP lideri "Yuh yetmez gece gündüz çalışacağız, onları siyasi mevta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı" sözleri gündeme damgasını vurdu.

Müminlerin Cuma namazını eda etmek kardeşçe saf tuttuğu camii içinde siyasi kutuplaşmayı nefrete, adeta düşmanlığa dönüştüren cami avlusundaki mitinge sosyal medyadan AKP'li olduğunu söyleyen vatandaşlar bile tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Cami'nin yeniden açılış töreninde açıklamalarda bulundu.



Cuma namazını da burada kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen HÜDA-PAR'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da eşlik etti.

'SİYASİ MEVTA'

Burada yine muhalefeti hedef alan ve cami avlusunu miting alanına çeviren Erdoğan, "" dedi.

Öte yandan "14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz?" diyen Erdoğan, "Size güveniyorum" diye konuştu.

"YUH YETMEZ..."

Erdoğan şöyle konuştu:

* Sultanahmet Camisi İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Hatta belki de ilkidir. Burası kelimenin tam bir anlamıyla külliyedir. Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış. 'Yuh' yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı. İnşallah önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek içeride gerek yurt dışında bütün bu eserleri ihya edeceğiz.

* Sultanahmet Camisi ve Külliyesi bırakınız hayranlık verici inşasını, restorasyonu bile iftihar verici bir eserdir. Camimizde kılınacak namazların, edilecek duaların, huzura kavuşacak gönüllerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sınırlarımız içindeki ve dışındaki binlerce esere biz sahip çıktık. Vakıflarımıza ait eserleri amaçlarına uygun şekilde hizmete sunduk. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz?