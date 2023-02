Erdoğan önce 'Helallik' istedi, sonra açtı ağzını yumdu gözünü



Deprem bölgelerinde on binlerce vatandaşın can vermesine neden olan gecikmeyi ilk kez kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstediğimiz çalışmayı yürütemedik, helallik istiyorum' sözlerinin ardından AFAD ve Kızılay'a yönelik vatandaşların isyanına ise 'Dalkavuklar' diye tepki gösterdi. Önceki gün yaptığı konuşmada çadır alamadığını söyleyen vatandaşlara ve sosyal medyada tepki gösterenlere 'Bir tanesi de çıkmış Kızılay nerede diyor? Be ahlaksız, be namussuz, be adi' diyerek hakaretler savuran Erdoğan'ın bugün bölgeye gelmeden önce açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ağır hasar alan Adıyaman'da incelemelerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ortak açıklamada bulundu. Erdoğan, "İlk birkaç gün Adıyaman’da istediğimiz çalışmayı yürütemedik bu nedenle sizden helallik istiyorum” dedi. Erdoğan ayrıca "Bir taraftan AFAD'a saldıran, bir taraftan Kızılay'a saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu açıklamasının, Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı 'çadır' skandalının ardından gelmesi dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti.



Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

İki isim, bölgede ortak açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN ADIYAMAN'DAN 'HELALLİK' İSTEDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında 'helallik' istedi.

"Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik" diyen Erdoğan, "Sizden helallik istiyoruz. Her şeyin farkındayız. Gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

* Bugün 21'nci günü geride bırakıyoruz. Ülkemizin 6 Şubat sabahı yaşamış olduğu büyük felaketten bu yana gerçekten 10 bin artçı deprem yaşadık. Tüm Adıyaman'a, tüm bölgeye geçmiş olsun derken hep birlikte vefat edenlerimiz için Fatiha okuyalım. 10 Şubat Cuma günü Adıyaman'a gelmiş, çadır kentimizdeki depremzede vatandaşlarımızla yaşadığımız felaketin acısını paylaşmaya çalışmıştık. Tabii o günden bugüne Adıyaman çok değişti. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde, üst üste yaşadığımız depremlerin ve artçıların yol açtığı etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyamandır.

* Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

* Deprem bölgesinin tamamında 44 bin 374 kişi vefat ederken,115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Adıyaman'da çoğu merkezde olmak üzere 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

* İlk günlerdeki sıkıntıların aşılması ile birlikte Adıyamanlı kardeşlerimizi yıkıntıların altından kurtarma ve yardım faaliyetlerini hızlandırdık. Bakanlarımızın, şehrimizde görevlendirdiğimiz kamu personelimizin, gönüllülerimizin bir yandan arama kurtarma diğer yandan yardım çalışmalarını düzene soktuk. Deprem bölgesinin tamamında 44 bin 374 vatandaşımız vefat ederken, 115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak yıkıntıların altından kurtarıldı.

"ADIYAMAN'DA 6 BİN 13 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

* Adıyaman'da da çoğunluğu şehir merkezinde olmak üzere milletvekilimiz Yakup Taşın da aralarında bulunduğu 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 bin 499 vatandaşımız da yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her birine tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, tedavisi süren yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum.

* Depremin ardından 62 bin 500 Adıyamanlı vatandaşımız yarısı İstanbul'a olmak üzere hava ve kara yolu ile diğer şehirlerimize tahliye edildi. Kendi imkanları ile başka yerlere gidenlere de her türlü kolaylığı gösterdik. Şehrimizde arama kurtarma ve yardım çalışmalarında jandarması, polisi, askeri, sağlıkçısı, gönüllüleri, DSİ ve orman ekipleri ile 23 binin üzerinde personelimiz görev yaptı. Yürütülen çalışmalar için şehrimizde bin 500'ün üzerinde iş makinası görevlendirildi.

* Depremin ilk anından bugüne kadar kamu personeli, sivil toplum kuruluşu mensubu, gönüllüsü ve yabancı arama kurtarma ekipleri ile insanımızın yanında yer alarak canla başla çalışan herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bizlere gönderdikleri ayni ve nakdi yardımın ötesinde gönüllerini açan duaları ile destek olan kara gün dostlarımızın devlet başkanından ferdine kadar tamamına teşekkür ediyorum. Yaşadığımız zor günlerde samimiyetle yanımızda olan hiç kimseyi unutmayacak, onları hep kalbimizin ve hafızamızın en mutena yerlerinde muhafaza edeceğiz.

* Deprem bölgesinin tamamında 185 bin 345 binadaki 553 bin 415 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Adıyaman'da ise 24 bin 497 binadaki 64 bin 349 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle birlikte enkaz kaldırma işleri hızlandı. Aynı şekilde zarar tespit işlemleri de tamamlanmak üzeredir. İlk günlerden itibaren kurulmaya başlanan çadır kentlerdeki yaklaşık 4 bin 600 çadırada 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor. Ayrıca 44 binden fazla vatandaşımıza da kendi evlerine yakın yerlerde kalabilmeleri için çadır dağıttık. Yurtlarımızda ve Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızda yaklaşık 4 bin kişi barınıyor. Konteyner ve prefabrik yapılardan oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulumuna da başladık.

* Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. İlk konteyner yerleşimlerinin faaliyete geçmeye başladığını görüyoruz. İnşallah kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı nispeten daha iyi şartlara sahip konteyner ve prefabrik alanlara kavuşturacağız. Konteyner veya kira yardımı talep eden 70 bin Adıyamanlı kardeşimizden hiç birinin mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Kira yardımlarının alt tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Ayrıca hiç bir ayrım yapmaksızın herkese 15 bin lira taşınma yardımında bulunuyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz.



'KIZILAY' SKANDALI: 'DALKAVUKLARA KULAK ASMAYIN'

* Dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a bir taraftan Kızılayımıza, birçok STK'larımıza saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın.