Erdoğan | Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını istiyoruz
Türkiye yeni bir yasaklama tartışmasının içine sürükleniyor. Youtube üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşması sırasında dislike yağmuru, tartışmayı eski bir hesaplaşmayı yeniden alevlendirdi. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Esra Albayrak'a Twitter üzerinden gelen yorumlara tepki gösterdi ve "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını istiyoruz" dedi.
Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve hem damadı, hem ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni dünyaya gelen bebekleriyle ilgili yapılan sosyal medya mesajlarına değindi:
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Erdoğan, bu yorumlara gösterdiği tepkinin ardından bunun sebebinin sosyal medya kullanımı olduğunu söyledi ve "tamamen kaldırılması için" hızla adım atılacağını söyledi: