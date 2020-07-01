Erdoğan | Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını istiyoruz

Türkiye yeni bir yasaklama tartışmasının içine sürükleniyor. Youtube üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşması sırasında dislike yağmuru, tartışmayı eski bir hesaplaşmayı yeniden alevlendirdi. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Esra Albayrak'a Twitter üzerinden gelen yorumlara tepki gösterdi ve "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve hem damadı, hem ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni dünyaya gelen bebekleriyle ilgili yapılan sosyal medya mesajlarına değindi:

"Geçen gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini yazdığı bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. Bu mesjaın altına on binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yaptı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlakı, namusu, haysiyeti; insanlıktan dahi nasibini almamış, kalbi kararmış bazı alçaklar içlerindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Yargı ve emniyet teşkilatımız hemen harekete geçip kimliklerini tespit etmeye ve işlem yapmaya başladı. Bir bebek üzerinden ailesine ve temsil ettiğini düşündüğü değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Her birinden işledikleri suçun hesabını soracağız."

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Erdoğan, bu yorumlara gösterdiği tepkinin ardından bunun sebebinin sosyal medya kullanımı olduğunu söyledi ve "tamamen kaldırılması için" hızla adım atılacağını söyledi: