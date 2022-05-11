Eskişehir'de festivale yasak | Tepkiler devam ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Valiliği’nin Anadolu Fest dahil etkinliklerin yasaklanması ile ilgili kararına tepki gösterdi.

12-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Anadolu Fest öncesi Valilik kararıyla etkinliklerin yasaklanmasına tepkiler büyüyor. Son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, etkinliğin yasaklanmasına tepki gösterdi.



Büyükerşen şu ifadelere yer verdi:

"KAMUOYU, UYGULAMANIN KİŞİSEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ İHLAL ETTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

"Öncelikle kültürün, sanatın kenti Eskişehirimizin böylesine bir kararla, böylesine bir yasakla anılıyor olmasından büyük üzüntü duyduğumu ifade etmeliyim.

Kamuoyu, on binlerce öğrencinin yaşadığı bu kentte, böylesine bir uygulamanın kişisel hak ve özgürlükleri ihlal ettiğini söylüyor. Ayrıca bu yasak tarihlerinin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kapsıyor olması bizleri ayrıca üzmektedir.

Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatçılar da bu yasağa açıklamalarıyla tepki gösterdiler. Gençler sürekli olarak bizlere ulaşarak, kararın kaldırılması taleplerini iletiyorlar.

"TÜM GENÇLER ADINA…"

Ben, kentteki tüm gençler adına, sivil toplum kuruluşları adına, sanatçılar adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesi konusunda yetkililere çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Valimiz, bu tepkilere sessiz kalmayacaktır. Çünkü gençliğin başkenti Eskişehirimiz yasaklarla değil; özgürlüklerle, bilimle, sanatla, kültürle anılmayı hak ediyor.”

