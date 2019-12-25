Fatih Erbakan: Asgari ücret en az 3 bin TL olmalı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan; 'Asgari ücret belirlenirken emekçilerin ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınmalı ve günümüz şartlarında en az 3 bin TL olmalı' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'ASGARİ ÜCRET EMEKÇİNİN İHTİYAÇ VE BEKLENTİSİNE GÖRE BELİRLENMELİ'

Çalışanların yüzde 40’ının asgari ücretli olduğunu hatırlatan Erbakan, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan ücret, çalışanları yoksulluğun da ötesinde açlığa mahkûm etmemelidir' uyarısında bulundu.

Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkenin ekonomik olarak büyümesinden, devletin itibarından bahsedilecekse, bu ancak dar gelirlilerin ve asgari ücretlilerin insanca bir yaşam sürdürebileceği koşullara sahip olmasıyla mümkün olabilir. Asgari Ücret Komisyonu’nun asgari ücret düzeyini belirlerken emekçilerin ihtiyaç ve beklentilerini değil, Ak Parti-MHP koalisyon Hükümeti’nin ve sermayenin taleplerini esas aldığı maalesef ki çok açıktır. Bu durum, gelir dağılımı adaletsizliğini körüklemekte, milyonlarca asgari ücretliyi perişan etmektedir."

'ASGARİ ÜCRET GERÇEK ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE BELİRLENMELİ'

Erbakan, " Asgari Ücret 'suni TÜİK rakamlarına', 'ısmarlama enflasyon oranlarına' bakarak değil, reel pazar fiyatlarına göre, %30’lar seviyesindeki gerçek enflasyon oranına göre belirlenmelidir. Hayatin ağır şartları altında ezilen insanları bir de çocuklarının ve ailelerinin karşısında ezdirmeyecek maaşın belirlenmesi her şeyden önce ahlaki, manevi ve insani bir sorumluluktur." dedi.

'ASGARİ ÜCRET GÜNÜMÜZ ŞARTLARINDA EN AZ 3 BİN TL OLMALI'

Erbakan eşi çalışmayan, iki çocuklu asgari ücretli bir işçinin gıda harcamasına günlük sadece 18 TL ayırabildiğini vurgulayarak;

'Bir diğer ifadeyle asgari ücretli, günde 18 TL ile hem kendinin hem eşinin hem de çocuklarının karnını doyurmak zorunda. Bu rakamları bir insanın 'yaşıyorum' demesi için yeterli bulup, gönül rızası ile imza atan insanları insafa ve merhamete davet ediyorum . Tüm bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, günümüz şartlarında Asgari Ücret 'en az 3 bin Lira' olmak zorundadır" ifadesinde bulundu.

'ASGARİ ÜCRET YÜKÜNÜ SADECE İŞVERENE YÜKLEMEK DE DOĞRU DEĞİL'

Erbakan şöyle devam etti: "Bu ücretin yükünü sadece iş verene yüklemek elbette ki doğru değildir. Milyon dolarlık yatların yakıtlarından vergi almayan, dev holdinglerin vergi borçlarını bir kalemde silen hükümet, asgari ücret üzerinden vergi almaktan mutlaka vazgeçmelidir ."

MİLLİ GÖRÜŞ ASGARİ ÜCRETLİYE YÜZDE 100 ZAM YAPMIŞTI

Konuya ilişkin Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan döneminden de örnek veren Fatih Erbakan; "1996’da 54. Erbakan Hükümeti kendinden önceki Hükümet yüzünden devletin kasasında 5 lira kalmadığı halde, asgari ücrete yüzde 100 zam yaparak milyonlarca insanımızın bu güne kadar ayakta kalmasını sağlamıştır . O günden bugüne, hiçbir hükümet asgari ücretlinin, emekçinin yüzünü Milli Görüş gibi güldürememiştir.

Bugün de biz Yeniden Refah Partisi olarak tüm ezilen emekçiler adına asgari ücreti yüzde 50 zam ile, en az 3000 lira olarak tespit etmenizi bekliyoruz ." şeklinde konuştu.