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Fatih Erbakan | Asgari ücret en az 3 bin TL olmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2019 Çarşamba 13:07
Fatih Erbakan | Asgari ücret en az 3 bin TL olmalı

Fatih Erbakan: Asgari ücret en az 3 bin TL olmalı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan; 'Asgari ücret belirlenirken emekçilerin ihtiyaç ve beklentileri  dikkate alınmalı ve  günümüz şartlarında  en az 3 bin TL olmalı'  dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'ASGARİ ÜCRET  EMEKÇİNİN İHTİYAÇ VE BEKLENTİSİNE GÖRE  BELİRLENMELİ'

Çalışanların yüzde 40’ının asgari ücretli olduğunu hatırlatan Erbakan, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan ücret, çalışanları yoksulluğun da ötesinde açlığa mahkûm etmemelidir'  uyarısında  bulundu.

Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:  "Ülkenin ekonomik olarak büyümesinden, devletin itibarından bahsedilecekse,  bu ancak dar gelirlilerin ve asgari ücretlilerin insanca bir yaşam sürdürebileceği koşullara sahip olmasıyla mümkün olabilir.  Asgari Ücret Komisyonu’nun asgari ücret düzeyini belirlerken emekçilerin ihtiyaç ve beklentilerini değil, Ak Parti-MHP  koalisyon Hükümeti’nin  ve  sermayenin  taleplerini esas aldığı maalesef  ki  çok açıktır. Bu durum, gelir dağılımı adaletsizliğini körüklemekte, milyonlarca asgari ücretliyi perişan etmektedir."

'ASGARİ ÜCRET GERÇEK ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE BELİRLENMELİ'

Erbakan, " Asgari Ücret 'suni TÜİK rakamlarına', 'ısmarlama  enflasyon oranlarına'  bakarak değil,  reel pazar  fiyatlarına göre, %30’lar seviyesindeki gerçek enflasyon oranına göre belirlenmelidir. Hayatin ağır şartları altında ezilen insanları bir de çocuklarının ve ailelerinin karşısında ezdirmeyecek maaşın belirlenmesi her şeyden önce ahlaki, manevi  ve  insani bir sorumluluktur." dedi.

'ASGARİ ÜCRET GÜNÜMÜZ ŞARTLARINDA  EN AZ 3 BİN TL OLMALI'

Erbakan eşi çalışmayan, iki çocuklu asgari ücretli bir işçinin gıda harcamasına günlük sadece 18 TL ayırabildiğini vurgulayarak;  

'Bir diğer ifadeyle asgari ücretli, günde 18 TL ile hem kendinin hem eşinin hem de çocuklarının karnını doyurmak zorunda. Bu rakamları  bir insanın 'yaşıyorum' demesi için  yeterli bulup,  gönül rızası ile imza atan insanları  insafa ve merhamete davet ediyorum . Tüm bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, günümüz şartlarında Asgari Ücret 'en az 3 bin Lira' olmak  zorundadır" ifadesinde bulundu.

'ASGARİ ÜCRET YÜKÜNÜ  SADECE  İŞVERENE YÜKLEMEK  DE  DOĞRU DEĞİL'

Erbakan şöyle devam etti: "Bu ücretin yükünü sadece iş verene yüklemek elbette ki doğru değildir.  Milyon dolarlık yatların yakıtlarından vergi almayan, dev holdinglerin vergi borçlarını bir kalemde silen hükümet,  asgari ücret üzerinden vergi almaktan mutlaka vazgeçmelidir ."

MİLLİ GÖRÜŞ  ASGARİ ÜCRETLİYE  YÜZDE 100 ZAM YAPMIŞTI

Konuya ilişkin Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan döneminden  de  örnek veren Fatih Erbakan;  "1996’da 54. Erbakan Hükümeti kendinden önceki Hükümet yüzünden devletin kasasında 5 lira kalmadığı halde,  asgari ücrete yüzde 100 zam yaparak milyonlarca insanımızın bu güne kadar ayakta kalmasını sağlamıştır . O  günden bugüne, hiçbir  hükümet  asgari ücretlinin, emekçinin yüzünü Milli Görüş  gibi güldürememiştir.

Bugün de biz  Yeniden  Refah  Partisi olarak tüm ezilen emekçiler adına asgari ücreti yüzde 50 zam ile, en az 3000 lira olarak tespit etmenizi bekliyoruz ."  şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 25.12.2019 13:18
Anahtar Kelimeler:
Fatih ErbakanYeniden Refah PartisiAsgari ücret
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