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Fatih Erbakan'dan çarpıcı 'deprem' uyarısı

Erbakan; "Bu ülkede artık hiç kimse İstanbul’u da doğrudan etkileyecek Marmara Depremi 'olacak mı olmayacak mı' diye sormuyor, 'Ne zaman olacak'  ve  'Kaç  Şiddetinde  olacak ?' diye soruyor." dedi.

24 Ocak 2020 Cuma 13:30
Fatih Erbakan'dan çarpıcı 'deprem' uyarısı

Fatih Erbakan'dan çarpıcı 'deprem' uyarısı | Binlerce insan ölünce mi aklımız başımıza gelecek!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan son 2 günde meydan gelen ve  Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha ortaya koyan  Manisa ve Ankara'daki depremler sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 90'I DEPREM KUŞAĞINDA YER ALIYOR

Erbakan deprem ile ilgili  yazılı değerlendirmesinde, " Ülkemiz topraklarının yüzde 90’ı deprem kuşağında yer alıyor ve nüfusumuzun yüzde 95’i bu deprem bölgelerinde yaşıyor.  Nüfusun, sanayinin, teknoloji altyapımızın en yoğun olarak yer aldığı ‘Marmara Bölgesi’ ise en riskli deprem bölgelerinden bir tanesi.1999  Marmara Depremi 7,4  şiddetinde oldu ve tam 7 bin 500 vatandaşımız hayatını kaybetti.  

2017 yılında Meksika’nın başkenti  Mexico City’de  gerçekleşen ve Marmara  Depremi'ne  yakın şiddette olan depremde, sadece 250 Meksika vatandaşı hayatını kaybediyor.  Aynı şiddetteki depremde bizde 17 bin 500 kayıp,  Meksika’da 250 kayıp! ' dedi.

'DEPREM SONRASI TOPLANMA  ALANLARINA AVM VE REZİDANS İNŞAATI'

1999 Marmara Depremi sonrasında dönemin Hükümeti tarafından 'Deprem Yönetmeliği'  hazırlandığını hatırlatan Erbakan;  " Bu yönetmelik doğrultusunda İstanbul’da vatandaşlarımızın deprem anında bulunduğu binalardan kaçıp toplanacağı '493 adet'  bölge belirlendi. Bu alanlar park-bahçe, okul bahçesi gibi yerler değil, sahra hastaneleri, konteynır kentler kurulabilecek devasa alanlardı. 2020 yılına kadar da bu alanların artan nüfus göz önüne alınarak 693 adede çıkarılması planlandı. 17 yıldır iktidarda olan AK Parti Hükümeti tespit edilmiş 'acil toplanma ve yaşama alanları'nın büyük bölümünde site, AVM ve rezidans yapılması  için inşaat ruhsatı verdi" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'U BEKLEYEN BÜYÜK  TEHLİKE!

Milli Görüş Lideri Erbakan şöyle devam etti: " Uzmanlar  yapıların % 70’inin kaçak ve ruhsatsız olduğu İstanbul’da olası büyük bir depremde, 10 bin civarında binanın tamamen çökeceğini,  50-60  bin binanın (yani yüz binlerce konutun) ağır hasar göreceğini, Allah vermesin 50 binden fazla insanın öleceğini;  kent altyapısının tahrip olacağını ve ekonomik kaybın 30 ila 50 milyar dolar civarında olacağını belirtmektedirler. Tüm bu riskler niteliksiz ve tedbirsiz yapılaşmanın hızla sürmesi ile giderek artmaktadır."

ERBAKAN'DAN HÜKÜMETE   'DEPREM'  SORULARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Dikey mimari değil, yatay mimari istiyoruz. Dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmiş oluyoruz.'  ifadelerini de hatırlatan Erbakan yetkililere  'deprem' ile ilgili şu soruları yöneltti:

 - Neredeyse her gün beşik gibi sallanan ülkemizde, Anadolu'da onlarca il ve ilçede imar rantı dışında hiç bir işe yaramayan, 'kentlerimize ihanet olarak' nitelendirdiğiniz çok katlı yüksek binaların depreme karşı dayanıklılığının ne kadarı denetlendi?

- Çok büyük çapta görüntü kirliliği oluşturan, trafik sorununu daha da artıran, şehirlerimize ihanet anlamına gelen bu 'rant kuleleri' olası büyük bir depremde Allah vermesin toplu mezarlara dönüşürse mi aklınız başınıza gelecek!

- Şu anda İstanbul’da  693 adet olması gereken devasa boyutta 'deprem sonrası toplanma' alanlarımız nerede?

- 17 senelik Ak Parti iktidarı boyunca toplanan milyarlarca liralık deprem vergileri ile deprem için ne yapıldı ?

Soruları bu ifadelerle  gündeme getiren Erbakan; "Yetkililerden bu soruların cevaplarını istiyoruz ve deprem tedbirleri için gereken adımları en acil şekilde atmalarını bekliyoruz." dedi.

BU YANLIŞTAN ACİLEN DÖNÜN!

Erbakan sözlerini şöyle noktaladı, "Türkiye Deprem Haritası'na göre 50 il, 'Birinci Dereceden Deprem Bölgesi' içinde yer almaktadır. Fakat mevcut deprem yasası milli gelirden yüzde 67 gibi en yüksek pay alan '19 il'i kapsamış,  yapı denetiminin ticarileştirilmeye  en uygun olduğu iller seçilmiştir. 'Birinci Dereceden Deprem Bölgesi'  içinde yer alan diğer illerimiz ise yapı denetimi ve deprem tedbirleri açısından üvey evlat konumuna itilmiştir. Önemli depremler yaşayan birçok ilimiz yapı denetimi dışında tutulmuştur.  Bu yanlıştan da acilen dönülmelidir." çağrısında bulunarak sözlerini noktaladı.

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Son Güncelleme: 24.01.2020 14:02
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah PartisiFatih ErbakanDeprem
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