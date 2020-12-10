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Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak 'asgari ücret' teklifi

Asgari Ücret Tespit komisyonu, önümüzdeki yıl uygulanacak olan asgari ücret için toplanırken, Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'dan asgari ücretin en az 3 bin 500 TL olmasını istedi

10 Aralık 2020 Perşembe 10:41
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak 'asgari ücret' teklifi

Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak 'asgari ücret' teklifi

Yeniden Refah lideri Dr. Fatih Erbakan, bir devletin itibarının makam araçları, makam uçakları, saraylar ile değil vatandaşının gelir seviyesi ve yaşam standartlarıyla ölçüldüğünü ifade ederek asgari ücretin en az 3500 TL olması gerektiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklama 2021 yılında geçerli olmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden asgari ücret konusuna değindi.

Asgari ücret 300 doların altında

Mevcut asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının altında olduğunu vurgulayan Erbakan şunları kaydetti: 

"Bu gelirle milyonlarca asgari ücretlimizin kimseye muhtaç olmadan temel ihtiyaçlarını karşılaması, çoluk-çocuğunun sağlıklı beslenmesini dahi sağlayabilmesi mümkün değildir.
Dolar kurundaki artışla birlikte asgari ücret 300 doların altına inmiştir. Yani 3 çocuklu, 5 kişilik bir asgari ücretli aile için kişi başına günlük gelir 2 doların altına inmiştir. Bu seviye neredeyse açlıkla boğuşan Afrika ülkelerinin seviyesidir. Aziz Milletimiz  bu tabloyu hak etmiyor. "

Asgari ücret net en az 3500 TL seviyesine getirilmeli

Gerçek enflasyon rakamlarının açıklananın en az 2 katı olduğunu tahmin ettiklerini belirten Erbakan; "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Aralık 2020 tarihinde açıkladığı enflasyon rakamlarına göre yıllık enflasyon yüzde 14 olarak gerçekleşmiştir. Yani “resmi ifadeye göre” Türkiye’de ürün fiyatları bir senede yüzde 14 artmıştır. Bununla birlikte bugün Türkiye’de gerçek enflasyonun bu oranın çok daha üzerinde olduğunu tahmin edilmektedir. Gerçek enflasyonun, ortaya konan bu rakamın en az iki katı düzeyinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumda 2021 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 30’un altında olması halinde bunun matematiksel olarak artış sayılamayacağı açık bir şekilde ortadadır. İşte bu sebeple Yeniden Refah Partisi olarak asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılması ve asgari ücretin net en az 3500 TL seviyesine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

Asgari ücretten vergi alınmayarak işverenin yükü de hafifletilebilir

Parti programlarında da iktidar olmaları durumunda ilk icraatlerinin işçi-memur-emekli maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapmak olacağını belirten Erbakan; 'Efendim asgari ücret belirlenirken hem işçiyi hem işvereni düşünmek lazım, bu kadar artış işvereni olumsuz etkiler'. Bu söyleme de katılmadığımızı ifade ederek bu noktada Devlet devletliğini gösterecek, pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi asgari ücretten vergi almayacak, böylece işçinin yüzü güldürülürken işverenin yükü de artmamış olacaktır." ifadelerini kullandı.


 

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