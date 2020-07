Fatih Erbakan'dan İsrail'e 'ilhak planı' tepkisi | Değil Batı Şeria, gasp ettiği tüm yerlerden derhal çekilmelidir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımları ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planına ilişkin; "İsrail'in değil İlhak planı halihazırda işgal altında tuttuğu Filistin topraklarının tümünden bir an önce çekip gitmelidir." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan pandemi süreci nedeniyle aylar sonra gerçekleştirilen il başkanları toplatısına katılıp iç ve dış gündemi değerlendirdi.

İslam alemine İsrail çağrısı: Önleyici fiili adımlar atılmalı

Erbakan İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Erbakan başta Türkiye olmak üzere bölgedeki tüm Müslüman ülkeleri İsrail'e karşı daha önleyici fiili adımlar atmaya çağırdı.

Erbakan şunları kaydetti:

"İsrail Başbakanı Netanyahu ve Amerikan Başkanı Trump 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladıkları sözde 'yüzyılın planı' doğrultusunda Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşim yerlerinin İsrail toprağı olarak kabul edileceğini ilan etmişlerdi. İsrail yönetimi bu plan doğrultusunda Batı Şeria'nın %30' luk bölümünün gaspı için harekete geçti. Netanyahu Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nin ilhakı konusunda Trump yönetiminin yeşil ışık yaktığını ve Amerikan yönetiminin bu konudaki politikasında hiçbir değişiklik olmadığını açıkça ifade ediyor ve Amerika'yı de arkasına alarak bu haksız ve Hukuksuz adımı atmaya kalkışıyor.

İlhak planı yeni bir felaket demek!

İsrail tarafından gasp edilmek istenen Ürdün Vadisi'nin işgal altında yaşamakta olan Filistinliler için gıda güvenliğini anlamına geldiğini hatırlatan Erbakan, "Bu bölgenin ilhakı tek kelime ile felaket niteliğinde bir gelişme olacak. Burada dikkatleri şu gerçeğe de dikkat çekmek istiyoruz; Sadece Ürdün Vadisinde 65 bin Filistinli yaşarken İsrail 1967 Savaşı sonrası bu bölgede Hukuksuz olarak kurduğu 18 yerleşim birimine 11.700 Yahudiyi yerleştirmiştir. Yani şu anda İsrail tarafından her türlü hakkı ve hukuku hiçe sayarak İlhak edilmek istenen topraklardaki nüfusun büyük çoğunluğu Filistinlilerden oluşmaktadır. Netanyahu'nun Trump yönetiminin de desteği ile gerçekleştirmeye kalkıştığı bu Toprak gaspı operasyonu aslında 1967 Savaşı'ndan sonra dönemin İsrailli bakanı Yigal Allon tarafından çizilen planda açıkça yer almaktadır. Daha o yıllarda ortaya konan Bu plan Ürdün Vadisi'nin büyük kısmı ve Doğu Kudüs'ün İsrail tarafından ele geçirilmesi planıdır. Bundan tam 50 sene önce ortaya konan Allon planı bugün İsrail yönetimi tarafından adım adım uygulamaya konulmaya çalışılmaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrailli emekli generaller ve dünyadaki Yahudiler de plana karşı!

Söz konusu işgal planına karşı çok sayıda İsrailli emekli generalin 3 Nisan 2020'de İsrail gazetelerine ilanlar vererek Netanyahu'nun İlhak planının İsrail'e zarar vereceğini ve bu planın durdurulması gerektiğini açıkça ifade ettiklerini belirten Erbakan, "Ayrıca Amerika'da önde gelen 149 Amerikalı Yahudi lideri 11 Amerikan Kongre üyesi söz konusu planın negatif sonuçları olacağını belirterek Netanyahu'nun bu adımdan vazgeçmesi çağrısında bulunmuşlardır. Dünyanın çeşitli yerlerindeki Yahudi cemaatleri dahil samimi veya değil bu plana tepki gösterirken, kamuoyu önünde bu planı uygulamayın derken başta Türkiye olmak üzere Müslüman ülkelerin yöneticilerinden de en güçlü şekilde tepkilerini ortaya koymalarını bununla birlikte bu büyük haksızlık karşısında önleyici fiili adımlar atmalarını bekliyoruz. Biz yeniden Refah Partisi olarak her zaman olduğu gibi Bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve İsrail tarafından yapılmaya kalkışılacak Her türlü toprakta gaspının da sonuna kadar karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz. İsrail'in değil İlhak planı halihazırda işgal altında tuttuğu Filistin topraklarından bir an önce çekilip gitmesi gerektiğini en güçlü şekilde haykırıyoruz." şeklinde konuştu.

İl başkanlarına hitabında Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi insanlara partili olup olmadığına bakılmaksızın, devlet yardımı almadan özverili bir şekilde ulaştırdıklarını yardımlar için teşekkür eden Erbakan, yapılan toplantı ile yeni döneme start verdiklerini ve eskisinden daha inançlı bir şekilde kaldıkları yerden koşmaya devam edeceklerini söyledi.

Erbakan, Batı'nın dayatması milli ve manevi değerlere büyük zarar veren İstanbul sözleşmesi gibi sözleşmelerin bir an önce kaldırılması ve geleceğimiz olan gençlerin muhafaza altına alınması gerektiğini söyledi.

Ülkenin mevcut politikalarla ekonomik sıkıntıları aşmasının mümkün olmadığını, borç-faiz ekonomisi ile kalkınılamayacağını da ifade eden Erbakan, çözümün Milli Görüş'ün ortaya koyduğu kaynak paketlerinde olduğunu kaydetti.