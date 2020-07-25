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Fatih Erbakan | Tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ettik

86 yıl sonra Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazına katılan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, duygularını tarif etmekte zorlandıklarını ifade etti.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:23
Fatih Erbakan | Tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ettik

Fatih Erbakan: Tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ettik!

İstanbul dün  tarihi günlerinden birini yaşadı. 350 binden fazla vatandaşın katılımıyla ibadete açılan Ayasofya Camii, Türkiye ve dünyada Müslümanlara çifte bayram yaşattı.

Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir Cuma namazı yaşadık

Bu tarihi günde Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ile ilk Cuma namazına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan duygularını şöyle ifade etti:

"Yıllardır özlemle beklediğimiz gibi Ayasofya Camii’nin minarelerinden yeniden ezan sesinin duyulması, minberinden yeniden hutbe irad edilmesi bizleri ve tüm cemaati ziyadesiyle duygulandırdı.

Millet olarak, tüm İslam Alemi olarak tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ettik, 86 yıllık özlemin ardından Ayasofya’mıza kavuştuk.

Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir Cuma namazını büyük bir aşk ve huşu ile eda ettik. Bugünü görmeyi bizlere nasip eden Rabbimiz’e sonsuz şükürler ediyoruz.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması bir kez daha hayırlı olsun, Milletimize, tüm İslam Alemi’ne ve tüm insanlığa hayırlar getirsin İnşallah."

Namaz sonrası Erbakan ve Osmanoğlu, Fatih Sultan Mehmet türbesini ziyaret edip dua ettiler.

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