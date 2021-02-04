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Fatih Erbakan: 'Yerli ve milli bir anayasa için destek vermeye hazırız'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı  Dr. Fatih Erbakan'a, parti genel merkezinde nezaket ziyaretinde bulundu. 

04 Şubat 2021 Perşembe 18:02
Fatih Erbakan: 'Yerli ve milli bir anayasa için destek vermeye hazırız'

Fatih Erbakan: 'Yerli ve milli bir anayasa için destek vermeye hazırız'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Toplumsal bir mutabakatın olduğu; milli, yerli ve sivil bir anayasa için katkı vermeye hazırız" dedi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı  Dr. Fatih Erbakan'a, parti genel merkezinde nezaket ziyaretinde bulundu. 
Ziyaret sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Partiye nazik ziyaretleri için teşekkürlerini belirten “Ülkemizin sorunlarını sıkıntılarını birlikte müzakere ettik. Bunların çözümü ile ilgili kendileri ile fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

  “Anadolu tabiri ile bir yürüyüşlerine bakacağız”

 Anayasa değişikliğinin konuşulmasına yönelik sorulan soruya DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “ Uzlaşı içerisinde Anayasa değişikliği yapabilme imkânı meclis portresine baktığımızda yok.  İktidarında bunu sağlamak gibi bir niyeti yok. Sadece bu süreçten yaşanan ekonomik meseleleri, pandemi ile beraber derinleşen yolsuzluğu, işsizliği, birçok usulsüzlüğü acaba perdeleyebilir miyiz? Düşüncesi var. Biz yine iyi niyetimizi korumak istiyoruz. Anadolu tabiri ile bir yürüyüşlerine bakacağız. Türkiye’ye milletimize neler teklif ediyorlar diye” ifadelerini kullandı.

  “Yerli ve milli bir anayasa için katkıyı vermeye hazırız"

Yeniden Refah olarak anayasa değişliğinin gerekli olduğunu dile getiren Erbakan, “Biz Milli Görüş olarak yıllardır ifade ettik. Hakkı üstün tutan, adil, adaleti temel alan ve bütün toplum kesimlerine, her vatandaşına adil bir şekilde yaklaşacak ve bir işleyişin ortaya çıkmasına vesile olacak bir anayasanın yapılması milli, yerli ve sivil bir anayasanın ortaya koyulması son derece önemlidir. Mevcut anayasada yapılan iyileştirme ve rötuşla bir yere varılması zor görünüyor. Yeni anayasa çalışmalarına da toplumsal mutabakat oluşturularak bu prensipler ışığında her türlü desteği vermeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

'İttifak konuşmak için daha erken'

Demokrat Parti ve Yeniden Refah olarak ittifak konuşmanın daha erken olduğunu kaydeden Erbakan, “Bu görüşme bir nezaket görüşmesi. İttifak konuşmak için daha erken. Her gün sabah akşam gündem değişiyor. Türkiye siyasetinde 24 saat çok uzun bir zaman dilimi. Dolayısı ile her gün yeni şartlar yeni denklemler, yeni konjonktür her şeyi değiştirebilir. Şimdilik sadece sorunlarımız olduğu ve sorunlarımızın ne olduğuna yönelik teşhisler. Bu sorunların çözümünün bulunması için elimizden ne gelirse yapacağımızı karşılıklı olarak ifade ettik” diye konuştu

“LGBT propagandası ve terörist unsurları tasvip etmemiz mümkün değil”

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör sonrasında yapılan eylemlerin devam etmesine de değinen Erbakan, “Bu toptancı anlayışın ortadan kaldırılması lazım. Şunu söylemek istiyorum orada bazı terörist unsurlar araya karışıp girmiş olsa bile oradaki bütün öğretim görevlilerini ve öğrencilerini bir terörist olarak görmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Tabi ki oradaki terörist unsurları tasvip etmemiz mümkün olamaz. Oradaki LGBT propagandasını asla tasvip etmemiz asla kabul olamaz. Kâbe resmine yapılan saygısızlığı en şiddetli saygısızlığı en şiddetli şekilde kınıyoruz” şeklinde konuştu.
 

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Fatih ErbakanYeniden RefahDemokrat PartiGültekin Uysal
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